Рейтинг@Mail.ru
Минцифры прокомментировало сообщения об отключении интернета в России - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 09.10.2025 (обновлено: 17:02 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/mintsifry--2047255406.html
Минцифры прокомментировало сообщения об отключении интернета в России
Минцифры прокомментировало сообщения об отключении интернета в России - РИА Новости, 09.10.2025
Минцифры прокомментировало сообщения об отключении интернета в России
Информация в мессенджерах якобы от лица пресс-службы Минцифры о планах по отключению интернета в России в выходные дни является фейком, таких планов нет,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T13:08:00+03:00
2025-10-09T17:02:00+03:00
telegram
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_82fc6a79c344090698456e726a2e7184.jpg
https://ria.ru/20251006/gosduma-2046651098.html
https://ria.ru/20251003/internet-2046144638.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8de288ca35322b7d0b64615bba39ea1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
telegram, россия, общество
Telegram, Россия, Общество
Минцифры прокомментировало сообщения об отключении интернета в России

Минцифры прокомментировало сообщения об отключении интернета в РФ в выходные

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития
Офис Министерства цифрового развития - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Офис Министерства цифрового развития. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Информация в мессенджерах якобы от лица пресс-службы Минцифры о планах по отключению интернета в России в выходные дни является фейком, таких планов нет, заявило министерство.
"Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от лица пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствуют действительности", — сообщило ведомство в своем канале в Max.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Госдуме объяснили сбои в работе интернет-сервисов
6 октября, 15:02
"Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе. Никаких планов по отключению нет", — заверили в министерстве.
Там напомнили, что не стоит доверять непроверенным источникам, а достоверную информацию можно найти на сайте Минцифры и в официальных каналах ведомства в Max и Telegram.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Минцифры рассказало, как сообщить о проблемах с подключением интернета
3 октября, 12:08
 
TelegramРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала