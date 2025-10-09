https://ria.ru/20251009/mintsifry--2047255406.html
Минцифры прокомментировало сообщения об отключении интернета в России
Информация в мессенджерах якобы от лица пресс-службы Минцифры о планах по отключению интернета в России в выходные дни является фейком, таких планов нет,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T13:08:00+03:00
2025-10-09T17:02:00+03:00
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Информация в мессенджерах якобы от лица пресс-службы Минцифры о планах по отключению интернета в России в выходные дни является фейком, таких планов нет, заявило министерство.
"Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от лица пресс-службы Минцифры России
о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствуют действительности", — сообщило ведомство в своем канале в Max
.
"Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе. Никаких планов по отключению нет", — заверили в министерстве.
Там напомнили, что не стоит доверять непроверенным источникам, а достоверную информацию можно найти на сайте Минцифры и в официальных каналах ведомства в Max и Telegram.