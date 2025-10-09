Минцифры прокомментировало сообщения об отключении интернета в России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Информация в мессенджерах якобы от лица пресс-службы Минцифры о планах по отключению интернета в России в выходные дни является фейком, таких планов нет, заявило министерство.

"Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от лица пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствуют действительности", — сообщило ведомство в своем канале в Max

"Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе. Никаких планов по отключению нет", — заверили в министерстве.