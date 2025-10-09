Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины - РИА Новости, 09.10.2025
09:36 09.10.2025
Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины
Менять летние шины на зимние рекомендуется при температуре +5-7 градусов Цельсия, но обязательно до 1 декабря, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 09.10.2025
россия, общество
Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины

© iStock.com / NitiphonphatИзношенные шины
Изношенные шины - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© iStock.com / Nitiphonphat
Изношенные шины. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Менять летние шины на зимние рекомендуется при температуре +5-7 градусов Цельсия, но обязательно до 1 декабря, сообщил Минтранс РФ.
"Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5-7 °С и случаются постоянные заморозки... по закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря", - говорится в Telegram-канале министерства.
Там уточняется, что согласно техрегламенту таможенного союза, эксплуатировать летние шины запрещено с декабря по февраль.
Также законодательством предписывается обязательное наличие на зимних шинах маркировки "M+S", "M&S" или "M S". При этом они могут быть как шипованными, так и нешипованными.
"Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь", - объяснили в Минтрансе.
