Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Менять летние шины на зимние рекомендуется при температуре +5-7 градусов Цельсия, но обязательно до 1 декабря, сообщил Минтранс РФ.

"Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5-7 °С и случаются постоянные заморозки... по закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря", - говорится в Telegram-канале министерства

Там уточняется, что согласно техрегламенту таможенного союза, эксплуатировать летние шины запрещено с декабря по февраль.

Также законодательством предписывается обязательное наличие на зимних шинах маркировки "M+S", "M&S" или "M S". При этом они могут быть как шипованными, так и нешипованными.