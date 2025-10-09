https://ria.ru/20251009/mintrans--2047208706.html
Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины
Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины - РИА Новости, 09.10.2025
Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины
Менять летние шины на зимние рекомендуется при температуре +5-7 градусов Цельсия, но обязательно до 1 декабря, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T09:36:00+03:00
2025-10-09T09:36:00+03:00
2025-10-09T09:36:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979387753_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4a70594859da41744c97cefca286f51a.jpg
https://ria.ru/20250926/shiny-2044454447.html
https://ria.ru/20250412/shiny-2010825497.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979387753_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6f49d969d209e4ff76e9f7cc0af60d7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины
Минтранс России рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Менять летние шины на зимние рекомендуется при температуре +5-7 градусов Цельсия, но обязательно до 1 декабря, сообщил Минтранс РФ.
"Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5-7 °С и случаются постоянные заморозки... по закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря", - говорится в Telegram-канале министерства
.
Там уточняется, что согласно техрегламенту таможенного союза, эксплуатировать летние шины запрещено с декабря по февраль.
Также законодательством предписывается обязательное наличие на зимних шинах маркировки "M+S", "M&S" или "M S". При этом они могут быть как шипованными, так и нешипованными.
"Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь", - объяснили в Минтрансе.