Миллер рассказал, кто в будущем будет определять газовую инфраструктуру

Миллер рассказал, кто в будущем будет определять газовую инфраструктуру - РИА Новости, 09.10.2025

Миллер рассказал, кто в будущем будет определять газовую инфраструктуру

Газовую инфраструктуру в будущем будут определять крупнейший производитель и крупнейший потребитель - Россия и Китай, заявил председатель правления "Газпрома"... РИА Новости, 09.10.2025

2025-10-09

2025-10-09T13:57:00+03:00

2025-10-09T13:57:00+03:00

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Газовую инфраструктуру в будущем будут определять крупнейший производитель и крупнейший потребитель - Россия и Китай, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "Новую газовую архитектуру в дальнейшем будут определять крупнейший производитель и крупнейший потребитель. Крупнейший производитель - Россия, крупнейший потребитель - Китай", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.

