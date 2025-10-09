https://ria.ru/20251009/mid-2047362553.html
Россия приветствует договоренности Израиля и ХАМАС, заявили в МИД
Россия приветствует первоначальные договоренности Израиля и палестинского движения ХАМАС, отмечает дипломатические усилия Египта, Катара, Турции и США, заявила... РИА Новости, 09.10.2025
в мире
россия
израиль
мария захарова
хамас
египет
россия
израиль
египет
В мире, Россия, Израиль, Мария Захарова, ХАМАС, Египет
Россия приветствует договоренности Израиля и ХАМАС, заявили в МИД
Захарова: Россия приветствует первоначальные договоренности Израиля и ХАМАС