Медведев посетил торжество к 80-летию создания Трудовой партии Кореи

ПХЕНЬЯН, 9 окт - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил торжественное собрание по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне, передает корреспондент РИА Новости.

Медведев в среду прилетел в КНДР во главе делегации " Единой России ". Представители партии прибыли в страну по приглашению Центрального комитета ТПК на торжества по случаю годовщины основания партии, которая отмечается 10 октября.

Медведев наряду с главами других иностранных делегаций в качестве гостя присутствовал на торжественном собрании в честь 80-летия создания ТПК. Мероприятие состоялось на Стадионе имени 1 мая.

По завершении официальной части гостям торжеств показали художественно-гимнастическое представление.

Стадион имени 1 мая строился с 1986 по 1989 год для проведения XIII Пхеньянского фестиваля молодёжи и студентов. Его общая вместимость после проведенной в 2014 году реконструкции составляет 150 тысяч мест.

Этот стадион входит в мировую тройку крупнейших спортивных объектов. Архитектурно-конструктивными особенностями крыши стали шестнадцать гигантских арок, которые вместе напоминают по форме магнолию - государственный цветок КНДР.