Медведев посетил торжество к 80-летию создания Трудовой партии Кореи

22:57 09.10.2025
Кадры празднования 80-летия Трудовой партии Кореи с участием Ким Чен Ына
Руководство трудовой партии Кореи и ряд зарубежных гостей появились на Стадионе имени 1 мая в Пхеньяне под аплодисменты. Зрителей ждали концерт, художественно-гимнастическое представление и праздничный салют.
ПХЕНЬЯН, 9 окт - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил торжественное собрание по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне, передает корреспондент РИА Новости.
Медведев в среду прилетел в КНДР во главе делегации "Единой России". Представители партии прибыли в страну по приглашению Центрального комитета ТПК на торжества по случаю годовщины основания партии, которая отмечается 10 октября.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Медведев возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в КНДР
Вчера, 07:51
Медведев наряду с главами других иностранных делегаций в качестве гостя присутствовал на торжественном собрании в честь 80-летия создания ТПК. Мероприятие состоялось на Стадионе имени 1 мая.
По завершении официальной части гостям торжеств показали художественно-гимнастическое представление.
Стадион имени 1 мая строился с 1986 по 1989 год для проведения XIII Пхеньянского фестиваля молодёжи и студентов. Его общая вместимость после проведенной в 2014 году реконструкции составляет 150 тысяч мест.
Этот стадион входит в мировую тройку крупнейших спортивных объектов. Архитектурно-конструктивными особенностями крыши стали шестнадцать гигантских арок, которые вместе напоминают по форме магнолию - государственный цветок КНДР.
Стадион используют не только как арену для футбольных матчей, но и как площадку для крупных мероприятий, в том числе концертов и художественных выступлений.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Медведев оценил отношения России и КНДР
Вчера, 18:44
 
КНДР (Северная Корея)Дмитрий МедведевЕдиная РоссияВ мире
 
 
