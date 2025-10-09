https://ria.ru/20251009/medvedev-2047400057.html
Медведев посетил торжество к 80-летию создания Трудовой партии Кореи
Медведев посетил торжество к 80-летию создания Трудовой партии Кореи
Кадры празднования 80-летия Трудовой партии Кореи с участием Ким Чен Ына
Руководство трудовой партии Кореи и ряд зарубежных гостей появились на Стадионе имени 1 мая в Пхеньяне под аплодисменты. Зрителей ждали концерт, художественно-гимнастическое представление и праздничный салют.
ПХЕНЬЯН, 9 окт - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил торжественное собрание по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне, передает корреспондент РИА Новости.
Медведев
в среду прилетел в КНДР
во главе делегации "Единой России
". Представители партии прибыли в страну по приглашению Центрального комитета ТПК на торжества по случаю годовщины основания партии, которая отмечается 10 октября.
Медведев наряду с главами других иностранных делегаций в качестве гостя присутствовал на торжественном собрании в честь 80-летия создания ТПК. Мероприятие состоялось на Стадионе имени 1 мая.
По завершении официальной части гостям торжеств показали художественно-гимнастическое представление.
Стадион имени 1 мая строился с 1986 по 1989 год для проведения XIII Пхеньянского фестиваля молодёжи и студентов. Его общая вместимость после проведенной в 2014 году реконструкции составляет 150 тысяч мест.
Этот стадион входит в мировую тройку крупнейших спортивных объектов. Архитектурно-конструктивными особенностями крыши стали шестнадцать гигантских арок, которые вместе напоминают по форме магнолию - государственный цветок КНДР.
Стадион используют не только как арену для футбольных матчей, но и как площадку для крупных мероприятий, в том числе концертов и художественных выступлений.