18:44 09.10.2025 (обновлено: 18:51 09.10.2025)
Медведев оценил отношения России и КНДР
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на беспрецедентно высокий уровень отношений России и КНДР. РИА Новости, 09.10.2025
2025
россия, кндр (северная корея), дмитрий медведев
Россия, КНДР (Северная Корея), Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на беспрецедентно высокий уровень отношений России и КНДР.
"Сегодня двусторонние отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и КНДР вышли на беспрецедентно высокий уровень", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
РоссияКНДР (Северная Корея)Дмитрий Медведев
 
 
