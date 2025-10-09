Россия признательна КНДР за поддержку СВО, заявил Медведев

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия признательна КНДР за твердую поддержку СВО, сказал председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев прибыл в Пхеньян во главе делегации "Единой России". Представители партии посещают страну по приглашению Центрального комитета ТПК и будут участвовать в торжественных мероприятиях в честь 80-летия основания партии, которое отмечается 10 октября. В своем Telegram-канале Медведев сообщил, что в ходе визита отдельно поблагодарил Генерального секретаря ТПК Ким Чен Ына за принятые союзнические решения, а также опубликовал видео своего выступления.
"Истинный характер отношений и между людьми, и между странами проявляется в период испытаний. Это в полной мере относится и к союзничеству наших стран. Мы признательны Корейской Народной Демократической Республике за твердую поддержку специальной военной операции", - сказал Медведев.
