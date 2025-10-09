Рейтинг@Mail.ru
Россия признательна КНДР за поддержку СВО, заявил Медведев - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 09.10.2025 (обновлено: 17:45 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/medvedev-2047347703.html
Россия признательна КНДР за поддержку СВО, заявил Медведев
Россия признательна КНДР за поддержку СВО, заявил Медведев - РИА Новости, 09.10.2025
Россия признательна КНДР за поддержку СВО, заявил Медведев
Россия признательна КНДР за твердую поддержку СВО, сказал председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:39:00+03:00
2025-10-09T17:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
кндр (северная корея)
дмитрий медведев
ким чен ын
пхеньян
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20250905/belousov-2040093249.html
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кндр (северная корея), дмитрий медведев, ким чен ын, пхеньян, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, КНДР (Северная Корея), Дмитрий Медведев, Ким Чен Ын, Пхеньян, Единая Россия
Россия признательна КНДР за поддержку СВО, заявил Медведев

Медведев: Россия признательна КНДР за поддержку СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия признательна КНДР за твердую поддержку СВО, сказал председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев прибыл в Пхеньян во главе делегации "Единой России". Представители партии посещают страну по приглашению Центрального комитета ТПК и будут участвовать в торжественных мероприятиях в честь 80-летия основания партии, которое отмечается 10 октября. В своем Telegram-канале Медведев сообщил, что в ходе визита отдельно поблагодарил Генерального секретаря ТПК Ким Чен Ына за принятые союзнические решения, а также опубликовал видео своего выступления.
"Истинный характер отношений и между людьми, и между странами проявляется в период испытаний. Это в полной мере относится и к союзничеству наших стран. Мы признательны Корейской Народной Демократической Республике за твердую поддержку специальной военной операции", - сказал Медведев.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Белоусов оценил отношения между Россией и КНДР
5 сентября, 20:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКНДР (Северная Корея)Дмитрий МедведевКим Чен ЫнПхеньянЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала