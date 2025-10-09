https://ria.ru/20251009/medvedev-2047196319.html
Медведев возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в КНДР
Медведев возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в КНДР
Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в КНДР возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T07:51:00+03:00
2025-10-09T07:51:00+03:00
2025-10-09T09:22:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
дмитрий медведев
ким ир сен
ким чен ир
единая россия
кндр (северная корея)
пхеньян
В мире, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Дмитрий Медведев, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Единая Россия
Медведев возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в КНДР
