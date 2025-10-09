Рейтинг@Mail.ru
Медведев возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в КНДР - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 09.10.2025 (обновлено: 09:22 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/medvedev-2047196319.html
Медведев возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в КНДР
Медведев возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в КНДР - РИА Новости, 09.10.2025
Медведев возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в КНДР
Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в КНДР возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T07:51:00+03:00
2025-10-09T09:22:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
дмитрий медведев
ким ир сен
ким чен ир
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047205205_0:74:3013:1769_1920x0_80_0_0_118e6e0c10d330d5b7beb53682508a94.jpg
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047160916.html
кндр (северная корея)
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047205205_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_625e245518021f6d514dcf32411e8f3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), пхеньян, дмитрий медведев, ким ир сен, ким чен ир, единая россия
В мире, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Дмитрий Медведев, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Единая Россия
Медведев возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в КНДР

Медведев возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру
Читать ria.ru в
Дзен
ПХЕНЬЯН, 9 окт - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в КНДР возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне, передает корреспондент РИА Новости.
Медведев в среду прибыл в КНДР во главе делегации "Единой России". Представители партии посещают страну по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи и будут участвовать в торжествах по случаю 80-летия основания ТПК, которое отмечается 10 октября.
Статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира расположены в центральном районе Пхеньяна, на возвышенности Мансудэ. Медведев и члены российской делегации в ходе визита почтили память предыдущих руководителей КНДР.
Церемония возложения цветов состоялась в четверг. Представители российской делегации установили у подножия статуй корзину цветов и, склонив головы, отдали дань памяти.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Память героев КНДР увековечат на Курской земле, заявил Хинштейн
8 октября, 22:14
 
В миреКНДР (Северная Корея)ПхеньянДмитрий МедведевКим Ир СенКим Чен ИрЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала