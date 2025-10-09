Медведев почтил память советских воинов в Пхеньяне

ПХЕНЬЯН, 9 окт - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев почтил память советских воинов, возложив венок к монументу Освобождения в Пхеньяне, передает корреспондент РИА Новости.
Монумент Освобождения в парке Моранбон был создан в 1946 году в память о воинах Красной армии, погибших при освобождении Кореи от японских оккупантов.
После возложения венка Медведев и другие члены российской делегации почтили память павших советских солдат минутой молчания.
В церемонии участвовали военнослужащие почетного караула Корейской народной армии. Военный оркестр исполнил гимны России и КНДР.
Монумент Освобождения расположен в центре Пхеньяна, у южного подножия сопки Моранбон. Памятник высотой 30 метров состоит из постамента и стелы, на вершине которой размещена красная звезда. На гранях монумента установлены барельефы, символизирующие российско-корейскую дружбу и изображающие эпизоды боевых действий Советской армии, а также бронзовые таблички с текстом на русском и корейском языках.
Медведев в среду прибыл в Пхеньян во главе делегации "Единой России". Представители партии посещают страну по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи и будут участвовать в торжествах по случаю 80-летия основания ТПК, которое отмечается 10 октября.
КНДР будет полностью поддерживать Россию, заявил министр обороны
1 октября, 18:30