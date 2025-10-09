Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут упрощенно оформить цифровой ID в MAX - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 09.10.2025 (обновлено: 18:30 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/max-2047353616.html
Россияне смогут упрощенно оформить цифровой ID в MAX
Россияне смогут упрощенно оформить цифровой ID в MAX - РИА Новости, 09.10.2025
Россияне смогут упрощенно оформить цифровой ID в MAX
Россияне смогут оформить цифровой ID через онлайн-платформу Max в упрощенном формате с помощью водительских прав на сайте "Госуслуги", заявил глава VK Владимир... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:20:00+03:00
2025-10-09T18:30:00+03:00
технологии
владимир кириенко
россия
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036661473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8bf3d2f26252e6b00ea89f1c08842d35.jpg
https://ria.ru/20250923/max-2043734520.html
https://ria.ru/20251009/max-2047341687.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036661473_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_7cefb8fe61fd40b3791541f772d53be0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, владимир кириенко, россия, мессенджер max
Технологии, Владимир Кириенко, Россия, Мессенджер Max

Россияне смогут упрощенно оформить цифровой ID в MAX

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 9 окт — РИА Новости. Россияне смогут оформить цифровой ID через онлайн-платформу Max в упрощенном формате с помощью водительских прав на сайте "Госуслуги", заявил глава VK Владимир Кириенко на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.
Подпишитесь на канал РИА Новости в МAX>>>
«

"На старте цифровой ID был доступен только по биометрии или по заграничному паспорту. Совместно с "Госуслугами" мы сегодня запустили возможность создания цифрового ID по водительским правам. За пару минут любой пользователь может получить все возможности цифрового ID", — сказал он.

Цифровой ID, выпущенный таким способом, можно использовать только для подтверждения возраста, объяснил гендиректор VK.
Для оформления в упрощенном формате пользователю достаточно иметь водительское удостоверение в приложении "Госуслуги". Чтобы это сделать, нужно выбрать в профиле иконку "Цифровой ID" и нажать на кнопку "Создать". После этого пользователю необходимо дать согласие на "Вход по лицу или отпечатку пальца", нажать на кнопку "Перейти в "Госуслуги" и выбрать подтверждение личности по водительским правам.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Россияне смогут подтвердить возраст с помощью цифрового ID на платформе Max
23 сентября, 13:23
Таким образом, сейчас россияне могут создать цифровой ID тремя способами: с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца и водительских прав.
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое появилась у пользователей Max в сентябре. Создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет — личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждые 30 секунд.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Россияне более 6,5 миллиона раз вошли на "Госуслуги" с помощью MAX
Вчера, 17:29
 
ТехнологииВладимир КириенкоРоссияМессенджер Max
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала