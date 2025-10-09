Россияне более 6,5 миллиона раз вошли на "Госуслуги" с помощью MAX

СИРИУС, 9 окт - РИА Новости. Россияне воспользовались сервисом входа на портал "Госуслуги" с помощью платформы Max более 6,5 миллиона раз, заявил глава VK Владимир Кириенко.
Подпишитесь на канал РИА Новости в МAX>>>
"Мы интегрировали сервис OTP-доставок, сервис кода при авторизации в "Госуслугах". И буквально чуть больше чем за месяц 6,5 миллионов человек воспользовались этим сервисом", - сказал Кириенко на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.
Также он рассказал о результатах интеграции Системы быстрых платежей в Max - пользователи платформы совершили уже более миллиона переводов через этот сервис.
К сервису уже подключились ВТБ, "Альфа банк", "Ozon банк". По словам Кириенко, еще несколько десятков банков находятся в стадии интеграции.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Среднесуточный охват платформы Max вырос до 14 миллионов человек
6 октября, 13:21