В Самарской области мать заподозрили в избиении троих детей

САМАРА, 9 окт - РИА Новости. Следователи из Самарской области возбудили уголовное дело по данным из соцмедиа, где сообщалось, что мать избивает троих детей, сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону.
Сотрудники правоохранительных органов нашли в соцмедиа публикации, в которых говорилось, что жительница Чапаевска систематически бьет своих малолетних детей. Как рассказали журналистам в надзорном ведомстве, на обнаруженном видео 20-летняя девушка избивала детей ремнем.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, являющихся заведомо несовершеннолетними)", - говорится в сообщении.
В региональном СУСК сообщили, что подозреваемую допрашивают, детей доставили в больницу. Позже малышей поместят в специальное соцучреждение, уточнили журналистам в областной прокуратуре.
Как отметили в ведомстве, в ходе расследования надзорное ведомство оценит действия сотрудников из органов профилактики.
