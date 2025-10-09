Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области мать заподозрили в избиении троих детей - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/mat-2047350870.html
В Самарской области мать заподозрили в избиении троих детей
В Самарской области мать заподозрили в избиении троих детей - РИА Новости, 09.10.2025
В Самарской области мать заподозрили в избиении троих детей
Следователи из Самарской области возбудили уголовное дело по данным из соцмедиа, где сообщалось, что мать избивает троих детей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:48:00+03:00
2025-10-09T17:48:00+03:00
происшествия
россия
самарская область
чапаевск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
https://ria.ru/20241215/zhenschina-1989330037.html
россия
самарская область
чапаевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самарская область, чапаевск
Происшествия, Россия, Самарская область, Чапаевск
В Самарской области мать заподозрили в избиении троих детей

СК завел дело на 20-летнюю жительницу Чапаевска после видео с избиением 3 детей

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 9 окт - РИА Новости. Следователи из Самарской области возбудили уголовное дело по данным из соцмедиа, где сообщалось, что мать избивает троих детей, сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону.
Сотрудники правоохранительных органов нашли в соцмедиа публикации, в которых говорилось, что жительница Чапаевска систематически бьет своих малолетних детей. Как рассказали журналистам в надзорном ведомстве, на обнаруженном видео 20-летняя девушка избивала детей ремнем.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, являющихся заведомо несовершеннолетними)", - говорится в сообщении.
В региональном СУСК сообщили, что подозреваемую допрашивают, детей доставили в больницу. Позже малышей поместят в специальное соцучреждение, уточнили журналистам в областной прокуратуре.
Как отметили в ведомстве, в ходе расследования надзорное ведомство оценит действия сотрудников из органов профилактики.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Нижегородской области женщину арестовали за истязание детей
15 декабря 2024, 19:26
 
ПроисшествияРоссияСамарская областьЧапаевск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала