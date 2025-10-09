Мать мужчины, выбросившего дочь из окна, не ожидала такой трагедии

УФА, 9 окт - РИА Новости. Мать уфимца, который сбросил дочь с четвёртого этажа, рассказала РИА Новости, что не ожидала такой трагедии, соседка сообщила агентству, что дети из этой семьи всегда весело играли во дворе.

Инцидент с девочкой 2022 года рождения произошел утром на улице Ульяновых. По предварительным данным следствия, ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Девочка в крайне тяжёлом состоянии госпитализирована в Уфе , её оперируют. Подозреваемый задержан.

Корреспондент РИА Новости побывала на месте трагедии. Во дворе дома работают сотрудники правоохранительных органов, собралось много соседей и представителей СМИ. Под балконом, откуда был выброшен ребёнок, лежит груда вещей: детских игрушек, одежды. В квартире тоже повсюду разбросаны вещи, мебель поломана.

Мать задержанного мужчины одна заносит вещи домой, от помощи соседей отказывается. На вопрос РИА Новости, ожидала ли она от сына такого поступка, женщина ответила, что нет.

"Нет, конечно. Сейчас я ничего не могу сказать. Случилась беда с моими самыми близкими людьми, с сыном и внучкой", - ответила она.

По её словам, невестка со старшим внуком должны были вернуться в Уфу из санатория в Калининграде в конце октября.

"Не знаю, что теперь. У них билеты на самолёт 23 октября ", - пояснила она.

Соседка семьи рассказала агентству, что никто не ожидал таких событий.