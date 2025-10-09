МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Американская корпорация Mastercard может потерять товарный знак в России в 2026 году, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России.