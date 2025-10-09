Рейтинг@Mail.ru
Произведенные в Кирове машины презентовали на Петербургском газовом форуме - РИА Новости, 09.10.2025
Кировская область
Кировская область
 
19:07 09.10.2025
Произведенные в Кирове машины презентовали на Петербургском газовом форуме
Произведенные в Кирове машины презентовали на Петербургском газовом форуме - РИА Новости, 09.10.2025
Произведенные в Кирове машины презентовали на Петербургском газовом форуме
Новинки газомоторной автотехники, произведенные в Кирове, презентовали на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ), сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 09.10.2025
Произведенные в Кирове машины презентовали на Петербургском газовом форуме

Новинки газомоторной автотехники, произведенные в Кирове, презентовали на ПМГФ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Новинки газомоторной автотехники, произведенные в Кирове, презентовали на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ), сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
"Впервые общественности представлены две серийные усовершенствованные модификации передвижной мастерской КАМАЗ-62501, предназначенные для проведения аварийно-восстановительных, плановых ремонтных работ. В разработке и изготовлении техники участвовало кировское предприятие", - говорится в сообщении.
Кировскую экоферму перевели на газ
Вчера, 18:47
Кировскую экоферму перевели на газ
Вчера, 18:47
Губернатор Кировской области Александр Соколов одним из первых оценил новые машины, разработанные для эксплуатации в условиях Крайнего Севера, где эта техника высокой проходимости сможет оперативно добираться до отдаленных газопроводов и проводить аварийно-восстановительные работы. Машины востребованы компанией "Газпром".
"Достижения наших предприятий широко используют в нефтегазовой отрасли: продукцию для нее производят "Кирскабель", "Кировский компрессор", "Страда", "Акмаш-Холдинг", "Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники". Именно наши инженеры-конструкторы разработали для "Газпрома" уникальную машину - передвижную мастерскую для аварийно-восстановительных работ на базе КАМАЗа. Специально для регионов Крайнего Севера. Производство уже встает в серию", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Мастерская КАМАЗ-62501 получила два типа исполнения: "Универсальная" и "Сварочная". Оба варианта представлены на полях ПМГФ-2025. В первую очередь они отличаются разными комплектами инструментов и оборудования.
Так, передвижная мастерская "Универсальная" представляет из себя универсальный модуль в однообъёмном кузове, разделенный проходными перегородками на три функциональные зоны. Зона водителя имеет трансформируемое спальное место, пассажирский отсек с возможностью безопасной перевозки бригады из четырёх человек легко трансформируется в четыре комфортных спальных места в случае необходимости ночевки. Есть кухонный модуль с раковиной с системой подогрева и сбора использованной воды, газовой плитой с баллоном, микроволновкой и холодильником. Оснащение мастерской даёт возможность автономного проживания до трёх дней, что позволяет эксплуатировать автотехнику даже в самых отдалённых районах.
Передвижная мастерская "Сварочная" представляет из себя универсальный модуль в однообъёмном кузове, разделенный на три глухие зоны. Это зона водителя с трансформируемым спальным местом и сидячими местами для перевозки бригады из четырёх человек. Средний кузовной отсек предназначен для установки в него дизель-генератора для питания сварочных постов или другого оборудования. Рабочий отсек оборудован унифицированной системой хранения с возможностью самостоятельного расширения функционала и установленным верстаком.
Якутское село Ломтука подключили к газу на международном газовом форуме
Вчера, 17:53
Якутское село Ломтука подключили к газу на международном газовом форуме
Вчера, 17:53
 
Кировская область Авто Киров Кировская область Александр Соколов Газпром
 
 
