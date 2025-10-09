Произведенные в Кирове машины презентовали на Петербургском газовом форуме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Новинки газомоторной автотехники, произведенные в Кирове, презентовали на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ), сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

"Впервые общественности представлены две серийные усовершенствованные модификации передвижной мастерской КАМАЗ-62501, предназначенные для проведения аварийно-восстановительных, плановых ремонтных работ. В разработке и изготовлении техники участвовало кировское предприятие", - говорится в сообщении.

Губернатор Кировской области Александр Соколов одним из первых оценил новые машины, разработанные для эксплуатации в условиях Крайнего Севера, где эта техника высокой проходимости сможет оперативно добираться до отдаленных газопроводов и проводить аварийно-восстановительные работы. Машины востребованы компанией "Газпром".

"Достижения наших предприятий широко используют в нефтегазовой отрасли: продукцию для нее производят "Кирскабель", "Кировский компрессор", "Страда", "Акмаш-Холдинг", "Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники". Именно наши инженеры-конструкторы разработали для "Газпрома" уникальную машину - передвижную мастерскую для аварийно-восстановительных работ на базе КАМАЗа. Специально для регионов Крайнего Севера. Производство уже встает в серию", - цитирует пресс-служба слова Соколова.

Мастерская КАМАЗ-62501 получила два типа исполнения: "Универсальная" и "Сварочная". Оба варианта представлены на полях ПМГФ-2025. В первую очередь они отличаются разными комплектами инструментов и оборудования.

Так, передвижная мастерская "Универсальная" представляет из себя универсальный модуль в однообъёмном кузове, разделенный проходными перегородками на три функциональные зоны. Зона водителя имеет трансформируемое спальное место, пассажирский отсек с возможностью безопасной перевозки бригады из четырёх человек легко трансформируется в четыре комфортных спальных места в случае необходимости ночевки. Есть кухонный модуль с раковиной с системой подогрева и сбора использованной воды, газовой плитой с баллоном, микроволновкой и холодильником. Оснащение мастерской даёт возможность автономного проживания до трёх дней, что позволяет эксплуатировать автотехнику даже в самых отдалённых районах.