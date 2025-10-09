Лукашенко предложил Путину убить сразу двух атомных зайцев

На днях свет увидело интервью министра энергетики братской Белоруссии . Оно прозвучало эхом прошедшей "Атомной недели — 2025" и имеет самое прямое отношение к развитию новых российских регионов. Денис Мороз озвучил принятую стратегию развития белорусского энергосектора, где в качестве основного трамплина в будущее рассматривается строительство новых атомных энергоблоков. Предполагаются два варианта: достройка еще одного блока на площадке действующей Белорусской АЭС либо возведение с опорой на успешный опыт в Островце сразу двухблочной атомной электростанции в другом месте.

Белорусский министр вдаваться в подробности не стал. Зато Александр Лукашенко , человек азартный и эмоциональный, не удержался и кое о чем таки проговорился. На полях "Атомной недели — 2025" в разговоре с Владимиром Путиным белорусский лидер сразу зашел с козырей, сообщив, что Минск готов хоть завтра запустить строительство новой АЭС, но уже в восточной части страны. Выбор неслучаен, так как, согласно предложению белорусской стороны, станция будет в значительной степени ориентирована на экспорт электроэнергии в новые регионы России , в первую очередь в Донбасс . А проговорился Александр Григорьевич о том, что план дальнейшего развития атомного кластера в Белоруссии уже полностью проработан, просчитан и согласован с корпорацией " Росатом ".

Владимир Путин, в свою очередь, ответил, что финансирование нового этапа белорусского атомного проекта проблемой вообще не является, все упирается в наличие потребителей, готовых покупать у белорусов электричество по согласованным тарифам. Однако, судя по заходу белорусского президента, эти самые потребители уже найдены.

Стремление Минска укрепить свое присутствие в клубе стран мирного атома абсолютно понятно.

Во-первых, Белоруссия под постройку АЭС в Островце изначально получила кредит с государственным российским обеспечением под уникальные три процента. К слову, такие же условия с радостью приняла и Венгрия в 2015 году, когда Владимир Путин и Виктор Орбан подписали соглашение о возведении двух энергоблоков на АЭС "Пакш" , в результате чего в Евросоюзе случился коллективный обморок. Во-вторых, всего за семь лет Минск — с момента, когда реакторы были включены в национальную сеть, — смог выйти на показатель в 40 процентов генерации на базе атома. В этой связи Лукашенко на все той же встрече пошутил, что развитие атомного сектора создало конкурента для " Газпрома ", так как Белоруссия резко сократила закупки природного газа — ранее основного первичного энергоресурса.

От себя добавим, что по итогам первого года эксплуатации Белорусской АЭС Министерство энергетики официально заявляло, что два работающих энергоблока позволили сэкономить свыше трех миллиардов долларов, что раньше шли на обеспечение импорта газа из России. Еще добавим, что станция в Островце строилась с дальним прицелом экспорта электроэнергии в Польшу и Венгрию, но если после начала СВО Будапешт был все так же не против, то Варшава , испытывающая сильный энергодефицит в восточных воеводствах, отказалась наотрез. Не исключено, что сдвиг места возможного строительства второй станции на восток неслучаен и в том числе связан с закрывшимся экспортным окном на Запад.

Надо отдать должное дипломатическому профессионализму Александра Лукашенко. Москва наверняка не отказала бы в возведении АЭС сугубо для нужд соседки, но введенные в уравнение республики Донбасса, Запорожье Херсон резко повышают шансы на реализацию проекта. По той простой причине, что СВО рано или поздно закончится и потребуется просто невероятное количество энергии на восстановление разрушенного народного хозяйства, промышленности, жилого фонда и обеспечение работы основных социальных служб на новых территориях.

Впрочем, давайте по порядку.

Для примера возьмем Донецкую область . Состояние местной энергосистемы, сетей, энергобаланс и прочие показатели с учетом специфики на местах можно экстраполировать и на другие регионы, что позволит получить более-менее цельную картину.

В настоящий момент производство электричества в республике обеспечивается тремя электростанциями — это Старобешевская, Зуевская и Мироновская ТЭС, из которых первые две работают на полную мощность, а последняя лишь частично. Все они включены в структуру государственного унитарного предприятия "Энергия Донбасса". Из открытых источников известно, что за прошлый год Донецкая и Луганская области совокупно использовали на собственные нужды 15,4 миллиарда киловатт-часов и показатель этот растет.

Председатель правительства ДНР Андрей Чертков не так давно сообщал, что энергосистема Донецкой Народной Республики синхронизирована с Крымом , Запорожьем и местное электричество, помимо прочего, уходит в Ростовскую область . То есть текущая генерация превышает собственные потребности, но, как прогнозирует Министерство угля и энергетики республики, с началом широкомасштабных восстановительных работ ситуация изменится в обратную сторону и республика начнет испытывать колоссальный дефицит энергии. Точный объем нехватки неизвестен, но умозрительно уже сейчас можно подсчитать, что вся западная часть республики, где ведутся активные боевые действия, либо лежит в руинах, либо сильно разрушена и отключена от централизованной подачи электроэнергии. Также не работает изрядное количество шахт и других якорных потребителей вроде Авдеевского коксохимического комбината.

Здесь надо обязательно упомянуть, что федеральный центр прекрасно осведомлен о реалиях на местах и на восстановление электросетевого хозяйства четырех новых субъектов из резервного фонда уже было выделено полтора миллиарда рублей, а позднее добавили еще 400 миллионов.

Если за основу брать действующую Белорусскую АЭС, то в горизонте семи-восьми лет — после ввода в эксплуатацию двух новых реакторов — на внутренний рынок будет дополнительно попадать порядка 50 миллионов киловатт-часов в сутки (с двух блоков). Даже если половина будет расходоваться на покрытие нужд Белоруссии, оставшийся объем позволит закрыть не менее трети потребностей новых регионов.

Минусов для России тут нет.

Перетоки из Белоруссии, которые придется обеспечивать по широкой дуге через Брянскую, Курскую и Белгородскую области , позволят разгрузить местные тепловые станции, чтобы провести их вдумчивый ремонт и модернизацию, а также это создаст резервные мощности для Ростовской области. Там два последних года в летний период из-за жары электрохозяйство с трудом справляется с нагрузками — и отмечались неоднократные веерные отключения.