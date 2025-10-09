Якутское село Ломтука подключили к газу на международном газовом форуме

© Фото : пресс-служба главы и правительства РС(Я) Якутское село Ломтука подключили к газу на Петербургском международном газовом форуме

ЯКУТСК, 9 окт – РИА Новости. Якутское село Ломтука подключили к газу на Петербургском международном газовом форуме, объём инвестиций составил почти 58 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Торжественный пуск газа в селе Ломтука состоялся 9 октября на полях Петербургского международного газового форума. В режиме видеоконференцсвязи старт ввода в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода дали министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Торжественная церемония состоялась в ходе общероссийской эстафеты газификации, на которой был дан старт пуску газа в населенные пункты и объекты на территории 25 регионов страны.

Цивилев подвёл итоги первого этапа президентской программы по газификации России на 2021-2025 годы и поблагодарил команду "Газпрома" и региональные власти за успешно проделанную работу. Министр отметил, что за это время по всей стране было построено более 92 тысяч газопровода, 1974 населённых пункта получили доступ к газу.

Глава Якутии отметил, что в селе Ломтука Мегино-Кангаласского улуса построено свыше семи километров газопровода, обеспечена возможность подключения для 200 домов. "Благодарю Алексея Борисовича Миллера и ПАО "Газпром" за поддержку и внимание к программе газификации Якутии. Команде АО "Сахатранснефтегаз" – искренняя благодарность за слаженную и качественную работу по подключению новых домов и социальных объектов в родной республике", - приводятся слова Николаева в сообщении в национальном мессенджере Max.

Как пояснили в правительстве республики, подключение Ломтуки осуществлено в рамках масштабной региональной программы газификации населенных пунктов на 2021-2030 годы.

"Голубое топливо в Ломтуку будет поступать по межпоселковым газовым сетям из села Петровка, их общая протяжённость составила 14,9 километра, внутрипоселковых – 7352 метра. Инвестором проекта выступило ООО "Газпром газификация". Объём инвестиций на выполнение строительно-монтажных работ составил почти 58 миллионов рублей", - говорится в сообщении.