Российские десантники уничтожили лодку ВСУ в акватории Днепра
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:00 09.10.2025
Российские десантники уничтожили лодку ВСУ в акватории Днепра
Расчет ударных БПЛА разведчиков-десантников российской группировки "Днепр" уничтожил выявленную в акватории реки десантную лодку боевиков киевского режима,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T02:00:00+03:00
2025-10-09T02:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
2025
безопасность, днепр (река), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО
ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА разведчиков-десантников российской группировки "Днепр" уничтожил выявленную в акватории реки десантную лодку боевиков киевского режима, сообщает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.
"Наши расчеты активно, можно сказать даже круглосуточно ведут дежурство и поражают различные цели, это пехота, техника, лодки, антенны, средства связи и различные укрытия… Так же было уничтожен один грузовой автомобиль Урал", - сказал командир подразделения десантников "Днепра" с позывным "Кэп".
Оператор разведывательного беспилотника десантников обнаружил в акватории реки Днепр плавательное средство ВСУ, предназначенное для преодоления водной преграды боевиками киевского режима. Информация о выявленной лодке была оперативно передана расчету ударных FPV-дронов разведподразделения ВДВ. Расчет БПЛА выдвинулся к береговой линии, подготовил взлетную точку, установил на ней заранее подготовленный к боевому вылету FPV-дрон и поднял его в воздух. Преодолев помехи, поставленные средствами РЭБ противника, оператор зашел на цель, спикировал и уничтожил лодку ВСУ.
Согласно кадрам объективного контроля и видео, снятому с ударного коптера, плавсредство врага было успешно поражено.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
 
 
