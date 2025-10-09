https://ria.ru/20251009/lodka-2047175332.html
Российские десантники уничтожили лодку ВСУ в акватории Днепра
Российские десантники уничтожили лодку ВСУ в акватории Днепра - РИА Новости, 09.10.2025
Российские десантники уничтожили лодку ВСУ в акватории Днепра
Расчет ударных БПЛА разведчиков-десантников российской группировки "Днепр" уничтожил выявленную в акватории реки десантную лодку боевиков киевского режима,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T02:00:00+03:00
2025-10-09T02:00:00+03:00
2025-10-09T02:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779733_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46a6d737c85db6a6d1e76818efec6490.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_51fd837f16b263a73407feb29ab2d25b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепр (река), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Российские десантники уничтожили лодку ВСУ в акватории Днепра
Расчет БПЛА ВС России уничтожил лодку ВСУ в акватории Днепра
ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА разведчиков-десантников российской группировки "Днепр" уничтожил выявленную в акватории реки десантную лодку боевиков киевского режима, сообщает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.
"Наши расчеты активно, можно сказать даже круглосуточно ведут дежурство и поражают различные цели, это пехота, техника, лодки, антенны, средства связи и различные укрытия… Так же было уничтожен один грузовой автомобиль Урал", - сказал командир подразделения десантников "Днепра" с позывным "Кэп".
Оператор разведывательного беспилотника десантников обнаружил в акватории реки Днепр
плавательное средство ВСУ
, предназначенное для преодоления водной преграды боевиками киевского режима. Информация о выявленной лодке была оперативно передана расчету ударных FPV-дронов разведподразделения ВДВ
. Расчет БПЛА выдвинулся к береговой линии, подготовил взлетную точку, установил на ней заранее подготовленный к боевому вылету FPV-дрон и поднял его в воздух. Преодолев помехи, поставленные средствами РЭБ противника, оператор зашел на цель, спикировал и уничтожил лодку ВСУ.
Согласно кадрам объективного контроля и видео, снятому с ударного коптера, плавсредство врага было успешно поражено.