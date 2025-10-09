В ЦАМТО назвали единственный танк, способный конкурировать с российскими

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Конкуренцию российским танкам на мировом рынке вооружений в ближайшее время могут составить только немецкие "Леопарды", следует из доклада Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) "Мировой рынок бронетанковой техники: фавориты и аутсайдеры".
"Исходя из реальных возможностей на ближайшую перспективу, из всех стран военно-политического блока НАТО предпринять попытку по замещению российских основных боевых танков (ОБТ) на глобальном рынке вооружений может лишь только одна Германия. Другие ключевые члены Североатлантического альянса масштабный выпуск подобной продукции военного назначения не ведут", - говорится в докладе.
Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ
16 февраля, 08:00
США прекратили производство новых ОБТ тридцать лет тому назад. Выпуск танков семейства Abrams по заказам Пентагона велся в период с 1980 по 1995 годы. Производство новой тяжелой бронетехники в Великобритании было прекращено еще в 1990 году. С 1993 по 2002 годы велась переделка ранее выпущенных ОБТ Challenger 1 в вариант Challenger 2.
По состоянию на 2025 год единственным европейским производителем новых танков выступает Германия. Продолжает совершенствоваться принятая на вооружение в 1979 году базовая модель ОБП Leopard 2.
В настоящее время Leopard 2А7 уступает место в производстве более современному варианту Leopard 2А8. Согласно планам Бундесвера, он достигнет полной операционной готовности к 2027 году.
"С точки зрения примененных технических решений, Leopard 2А8 – интересная машина, однако ей еще предстоит пройти проверку в условиях реальных боевых действий. А маркетологам KNDS Deutschland – обелить негативный образ Leopard как сильно уязвимого к огню противника. Он возник в результате широко тиражируемых в сети Интернет фотоснимков подбитых немецких танков модификаций "А4" в Сирии (из состава армии Турции, их там насчитывается свыше 350 единиц), а также модификаций "А6" и других – на Украине", - делают вывод эксперты ЦАМТО.
В ЦАМТО оценили последствия санкций Трампа для ОПК России
11 августа, 06:05