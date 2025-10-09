https://ria.ru/20251009/lavrov-2047338990.html
Лавров рассказал, какие страны не дают ЕС превратиться в военную машину
Лавров рассказал, какие страны не дают ЕС превратиться в военную машину - РИА Новости, 09.10.2025
Лавров рассказал, какие страны не дают ЕС превратиться в военную машину
Венгрия и Словакия, которые хотят не войны, а мира, не дают Евросоюзу превратиться из обещанного экономического и социального "рая на земле" в военную машину,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:25:00+03:00
2025-10-09T17:25:00+03:00
2025-10-09T17:25:00+03:00
в мире
словакия
венгрия
россия
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
https://ria.ru/20251003/ukraina-2046128959.html
словакия
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, венгрия, россия, сергей лавров, евросоюз
В мире, Словакия, Венгрия, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз
Лавров рассказал, какие страны не дают ЕС превратиться в военную машину
Лавров назвал страны, останавливающие ЕС от превращения в военную машину