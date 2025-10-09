Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, какие страны не дают ЕС превратиться в военную машину - РИА Новости, 09.10.2025
17:25 09.10.2025
Лавров рассказал, какие страны не дают ЕС превратиться в военную машину
Лавров рассказал, какие страны не дают ЕС превратиться в военную машину
в мире, словакия, венгрия, россия, сергей лавров, евросоюз
В мире, Словакия, Венгрия, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз
Лавров рассказал, какие страны не дают ЕС превратиться в военную машину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Венгрия и Словакия, которые хотят не войны, а мира, не дают Евросоюзу превратиться из обещанного экономического и социального "рая на земле" в военную машину, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Венгрия, Словакия, которые хотят не войны, а мира. Своей позицией не дают Евросоюзу превратиться из некогда обещанного экономического и социального "рая на Земле" в военную машину", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT для проекта "Мосты на Восток".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Орбан объяснил, почему Украину не следует принимать в Евросоюз
В миреСловакияВенгрияРоссияСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
