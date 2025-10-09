Лавров: многие страны ЛАГ на саммите будут представлены главами государств

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Большинство стран Лиги арабских государств на первом российско-арабском саммите будут представлены на уровне глав государств или правительств, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Понятно, что многие наши арабские коллеги сейчас весьма озабочены проблемой Палестины. Ряд из них участвуют в специальных консультациях, помогая организовать опосредованные переговоры по палестинскому вопросу. Но у нас есть основания полагать, что подавляющее большинство членов Лиги арабских государств будут участвовать на уровне глав государств или правительств", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT для проекта "Мосты на Восток".
Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидеров арабских государств на саммит, который пройдет в Москве 15 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку панарабской организации были направлены послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите.