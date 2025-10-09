Рейтинг@Mail.ru
Лавров: многие страны ЛАГ на саммите будут представлены главами государств - РИА Новости, 09.10.2025
16:24 09.10.2025
Лавров: многие страны ЛАГ на саммите будут представлены главами государств
Лавров: многие страны ЛАГ на саммите будут представлены главами государств - РИА Новости, 09.10.2025
Лавров: многие страны ЛАГ на саммите будут представлены главами государств
Большинство стран Лиги арабских государств на первом российско-арабском саммите будут представлены на уровне глав государств или правительств, сообщил глава МИД РИА Новости, 09.10.2025
в мире
россия
палестина
москва
сергей лавров
владимир путин
мария захарова
лига арабских государств
россия
палестина
москва
в мире, россия, палестина, москва, сергей лавров, владимир путин, мария захарова, лига арабских государств
В мире, Россия, Палестина, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мария Захарова, Лига арабских государств
Лавров: многие страны ЛАГ на саммите будут представлены главами государств

Лавров прокомментировал состав делегаций стран ЛАГ на российско-арабском саммите

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Большинство стран Лиги арабских государств на первом российско-арабском саммите будут представлены на уровне глав государств или правительств, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Понятно, что многие наши арабские коллеги сейчас весьма озабочены проблемой Палестины. Ряд из них участвуют в специальных консультациях, помогая организовать опосредованные переговоры по палестинскому вопросу. Но у нас есть основания полагать, что подавляющее большинство членов Лиги арабских государств будут участвовать на уровне глав государств или правительств", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT для проекта "Мосты на Восток".
Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидеров арабских государств на саммит, который пройдет в Москве 15 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку панарабской организации были направлены послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Россия пригласила на саммит в Москве лидеров 22 стран и генсека ЛАГ
7 октября, 17:16
 
В миреРоссияПалестинаМоскваСергей ЛавровВладимир ПутинМария ЗахароваЛига арабских государств
 
 
