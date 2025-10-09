Рейтинг@Mail.ru
В Москве 13 октября пройдет встреча глав МИД Лиги арабских государств - РИА Новости, 09.10.2025
16:16 09.10.2025
В Москве 13 октября пройдет встреча глав МИД Лиги арабских государств
в мире, россия, москва, сергей лавров, владимир путин, мария захарова, лига арабских государств
В Москве 13 октября пройдет встреча глав МИД Лиги арабских государств

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Встреча глав МИД Лиги арабских государств пройдет в Москве 13 октября в преддверии первого российско-арабского саммита для окончательного рассмотрения проектов итоговых документов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Этот саммит назначен по обоюдному согласию на 15 октября. 13 октября за пару дней до этого состоится заседание министров иностранных дел для окончательного рассмотрения проектов итоговых документов встречи в верхах", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT для проекта "Мосты на Восток".
Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидеров арабских государств на саммит, который пройдет в Москве 15 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку панарабской организации были направлены послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Россия пригласила на саммит в Москве лидеров 22 стран и генсека ЛАГ
7 октября, 17:16
 
