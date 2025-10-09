https://ria.ru/20251009/lavrov-2047315184.html
В Москве 13 октября пройдет встреча глав МИД Лиги арабских государств
В Москве 13 октября пройдет встреча глав МИД Лиги арабских государств - РИА Новости, 09.10.2025
В Москве 13 октября пройдет встреча глав МИД Лиги арабских государств
Встреча глав МИД Лиги арабских государств пройдет в Москве 13 октября в преддверии первого российско-арабского саммита для окончательного рассмотрения проектов... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:16:00+03:00
2025-10-09T16:16:00+03:00
2025-10-09T16:16:00+03:00
в мире
россия
москва
сергей лавров
владимир путин
мария захарова
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
https://ria.ru/20251007/sammit-2046896556.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, сергей лавров, владимир путин, мария захарова, лига арабских государств
В мире, Россия, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мария Захарова, Лига арабских государств
В Москве 13 октября пройдет встреча глав МИД Лиги арабских государств
Лавров: 13 октября в преддверии саммита в Москве пройдет встреча глав МИД ЛАГ