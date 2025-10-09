Рейтинг@Mail.ru
Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до решения вопроса по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 09.10.2025 (обновлено: 16:51 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/laureat-2047253614.html
Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до решения вопроса по Газе
Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до решения вопроса по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до решения вопроса по Газе
Нобелевский комитет в понедельник провел свое последнее заседание и, соответственно, выбрал лауреата премии мира этого года еще до заключения мирного соглашения РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T12:59:00+03:00
2025-10-09T16:51:00+03:00
израиль
осло
египет
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977564735_0:157:2475:1549_1920x0_80_0_0_88deb0e583b5bca4ac26941417bd4abc.jpg
https://ria.ru/20250923/tramp-2043856388.html
https://ria.ru/20250914/tramp-2041876039.html
израиль
осло
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977564735_202:0:2402:1650_1920x0_80_0_0_a919ed08fc58f3e4d8e5dfb5c8601feb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, осло, египет, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, в мире
Израиль, Осло, Египет, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, В мире
Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до решения вопроса по Газе

Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до заключения соглашения по Газе

© AP Photo / Markus SchreiberНобелевская премия мира
Нобелевская премия мира - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Нобелевская премия мира. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Нобелевский комитет в понедельник провел свое последнее заседание и, соответственно, выбрал лауреата премии мира этого года еще до заключения мирного соглашения по сектору Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Нобелевского института в Осло.
"Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник. <...> Последние штрихи были сделаны в понедельник, но мы никогда не раскрываем, когда Нобелевский комитет принимает решение", — сообщил агентству представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм.
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Макрон рассказал, в каком случае Трамп получит Нобелевскую премию мира
23 сентября, 21:50
Франс Пресс подчеркивает, что, таким образом, решение о будущем обладателе Нобелевской премии мира было принято до заключения мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Осхайм добавил, что, несмотря на то, что некоторые эксперты предполагали, что Нобелевский комитет может воздержаться от присуждения премии мира в этом году из-за ухудшения геополитической ситуации, лауреат все же будет объявлен.
В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно: контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Глава МИД Польши назвал условие вручения Трампу Нобелевской премии мира
14 сентября, 17:41
 
ИзраильОслоЕгипетДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала