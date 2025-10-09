Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до решения вопроса по Газе

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Нобелевский комитет в понедельник провел свое последнее заседание и, соответственно, выбрал лауреата премии мира этого года еще до заключения мирного соглашения по сектору Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Нобелевского института в Осло.

"Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник. <...> Последние штрихи были сделаны в понедельник, но мы никогда не раскрываем, когда Нобелевский комитет принимает решение", — сообщил агентству представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм.

Франс Пресс подчеркивает, что, таким образом, решение о будущем обладателе Нобелевской премии мира было принято до заключения мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС

Осхайм добавил, что, несмотря на то, что некоторые эксперты предполагали, что Нобелевский комитет может воздержаться от присуждения премии мира в этом году из-за ухудшения геополитической ситуации, лауреат все же будет объявлен.

Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара Турции по предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.