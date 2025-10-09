https://ria.ru/20251009/laureat-2047253614.html
Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до решения вопроса по Газе
Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до решения вопроса по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до решения вопроса по Газе
Нобелевский комитет в понедельник провел свое последнее заседание и, соответственно, выбрал лауреата премии мира этого года еще до заключения мирного соглашения
2025-10-09
2025-10-09T12:59:00+03:00
2025-10-09T16:51:00+03:00
Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до решения вопроса по Газе
Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до заключения соглашения по Газе
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Нобелевский комитет в понедельник провел свое последнее заседание и, соответственно, выбрал лауреата премии мира этого года еще до заключения мирного соглашения по сектору Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Нобелевского института в Осло.
"Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник. <...> Последние штрихи были сделаны в понедельник, но мы никогда не раскрываем, когда Нобелевский комитет принимает решение", — сообщил агентству представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм.
Франс Пресс подчеркивает, что, таким образом, решение о будущем обладателе Нобелевской премии мира было принято до заключения мирного соглашения между Израилем
и палестинским движением ХАМАС
.
Осхайм добавил, что, несмотря на то, что некоторые эксперты предполагали, что Нобелевский комитет может воздержаться от присуждения премии мира в этом году из-за ухудшения геополитической ситуации, лауреат все же будет объявлен.
В Египте
с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара
и Турции
по предложенному президентом США Дональдом Трампом
мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно: контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.