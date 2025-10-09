Рейтинг@Mail.ru
03:18 09.10.2025
Аналитик объяснил, почему власти изменили прогноз по рублю
Почему Минэкономразвития изменило прогноз сроков достижения отметки 100 рублей за доллар, рассказал агентству “Прайм” председатель Комиссии по финансовым рынкам РИА Новости, 09.10.2025
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Почему Минэкономразвития изменило прогноз сроков достижения отметки 100 рублей за доллар, рассказал агентству “Прайм” председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "Опоры России" Егор Диашов.
По его мнению, это говорит о более осторожном подходе к экономическим реалиям. Очевидно, что экономика адаптируется к новым условиям, кроме того, российским властям не нужен обвал нацвалюты в текущих условиях. И, конечно, рубль поддерживают высокие стабильные цены на нефть и газ.
“Кроме того, режим контроля капитала, введенный в ответ на внешние санкции, создает дополнительные барьеры для вывода капитала, что также поддерживает рубль”, — добавил Диашов.
По его словам, конъюнктура может измениться при появлении новых внешних шоков, ускорении инфляции, ухудшении экономических условий и падении цен на энергоносители.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Аналитик раскрыл, что случится с рублем до середины октября
4 октября, 02:35
 
