Аналитик объяснил, почему власти изменили прогноз по рублю

По его мнению, это говорит о более осторожном подходе к экономическим реалиям. Очевидно, что экономика адаптируется к новым условиям, кроме того, российским властям не нужен обвал нацвалюты в текущих условиях. И, конечно, рубль поддерживают высокие стабильные цены на нефть и газ.