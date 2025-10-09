https://ria.ru/20251009/kuban-2047389017.html
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП с большегрузом на автодороге Джубга-Сочи, сообщили в четверг в ГУ МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.10.2025
происшествия
краснодарский край
краснодарский край
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП с большегрузом