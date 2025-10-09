На Кубани четыре человека погибли в ДТП

КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП с большегрузом на автодороге Джубга-Сочи, сообщили в четверг в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В результате ДТП водитель легкового авто и трое пассажиров - женщина 30-лет и двое детей 2-х и 4-х лет - скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.