21:23 09.10.2025
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП с большегрузом на автодороге Джубга-Сочи, сообщили в четверг в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани четыре человека погибли в ДТП

КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП с большегрузом на автодороге Джубга-Сочи, сообщили в четверг в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как сообщает краевой главк МВД, в четверг 32-летний водитель Mercedes на автодороге "Джубга-Сочи" "не учёл метеорологические условия и допустил неуправляемый занос". В результате иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом Volvo с полуприцепом.
"В результате ДТП водитель легкового авто и трое пассажиров - женщина 30-лет и двое детей 2-х и 4-х лет - скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой помощи в Сухуме - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В горах Абхазии автобус с туристами съехал с дороги, один человек погиб
