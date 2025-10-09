Рейтинг@Mail.ru
МККК готов стать посредником в освобождении пленных Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2025
23:57 09.10.2025
МККК готов стать посредником в освобождении пленных Израиля и ХАМАС
МККК готов стать посредником в освобождении пленных Израиля и ХАМАС
Международный комитет красного креста по запросу сторон переговоров готов стать посредником в освобождении пленных Израиля и ХАМАС, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T23:57:00+03:00
2025-10-09T23:57:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
международный комитет красного креста (мккк)
хамас
израиль
сша
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, международный комитет красного креста (мккк), хамас
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Международный комитет Красного Креста (МККК), ХАМАС
МККК готов стать посредником в освобождении пленных Израиля и ХАМАС

Красный крест готов помочь в освобождении пленных Израиля и ХАМАС

ЖЕНЕВА, 9 окт - РИА Новости. Международный комитет красного креста по запросу сторон переговоров готов стать посредником в освобождении пленных Израиля и ХАМАС, сообщил РИА Новости официальный представитель организации Кристиан Кардон.
"МККК не участвовал и не участвует в переговорах по соглашениям о прекращении огня. По просьбе сторон МККК готов содействовать операциям по освобождению в качестве нейтрального гуманитарного посредника, как мы делали это ранее" , - сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
