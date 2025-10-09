МККК готов стать посредником в освобождении пленных Израиля и ХАМАС

ЖЕНЕВА, 9 окт - РИА Новости. Международный комитет красного креста по запросу сторон переговоров готов стать посредником в освобождении пленных Израиля и ХАМАС, сообщил РИА Новости официальный представитель организации Кристиан Кардон.
"МККК не участвовал и не участвует в переговорах по соглашениям о прекращении огня. По просьбе сторон МККК готов содействовать операциям по освобождению в качестве нейтрального гуманитарного посредника, как мы делали это ранее" , - сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.