"Нафтогаз Украины" взял кредит на 72,6 миллиона долларов на закупку газа
"Нафтогаз Украины" взял кредит на 72,6 миллиона долларов на закупку газа - РИА Новости, 09.10.2025
"Нафтогаз Украины" взял кредит на 72,6 миллиона долларов на закупку газа
Компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что взяла у украинского государственного сберегательного банка Ощадбанк 3 миллиарда гривен (72,6 миллиона долларов)
украина
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что взяла у украинского государственного сберегательного банка Ощадбанк 3 миллиарда гривен (72,6 миллиона долларов) кредита на закупку газа.
Компания 1 октября сообщила, что Украина
подписала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на кредит на сумму 300 миллионов евро для закупки газа.
"Нафтогаз
привлек 3 миллиарда гривен от Ощадбанка для закупки импортного газа. Новый кредитный ресурс поможет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября заявил, что власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.
Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан
ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.