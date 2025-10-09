Рейтинг@Mail.ru
"Будьте готовы": россиянам раскрыли причины отказа во въезде в Южную Корею - РИА Новости, 09.10.2025
06:02 09.10.2025 (обновлено: 06:04 09.10.2025)
"Будьте готовы": россиянам раскрыли причины отказа во въезде в Южную Корею
"Будьте готовы": россиянам раскрыли причины отказа во въезде в Южную Корею - РИА Новости, 09.10.2025
"Будьте готовы": россиянам раскрыли причины отказа во въезде в Южную Корею
Отказы российским туристам во въезде в Южную Корею не носят массовый характер и связаны с неисполнением базовых требований властей этой страны, заявил в беседе... РИА Новости, 09.10.2025
южная корея
россия
российский союз туриндустрии (рст)
южная корея
россия
южная корея, россия, российский союз туриндустрии (рст)
Южная Корея, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ)
"Будьте готовы": россиянам раскрыли причины отказа во въезде в Южную Корею

Будут вопросы. В РСТ объяснили возможные проблемы со въездом в Южную Корею

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Отказы российским туристам во въезде в Южную Корею не носят массовый характер и связаны с неисполнением базовых требований властей этой страны, заявил в беседе с RT эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.
"Пограничники будут задавать вопросы, и к этому нужно быть готовым. Проработайте свой маршрут, имейте при себе подтверждения брони отелей и обратных билетов, будьте готовы четко и уверенно рассказать о своих планах", — объяснил он.
Офицер ВМФ Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Южная Корея обстреляла судно КНДР, якобы нарушившее границу
26 сентября, 03:22
По его словам, нельзя говорить о целенаправленной дискриминации российских туристов, потому что Южная Корея нацелена на ужесточении контроля за нелегальной миграцией, которое сегодня развернуто по всему миру.
"Он добавил, что теперь недостаточно просто получить визу. К поездке нужно готовиться тщательно, как к экзамену", — поясняет RT.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Южная Корея намерена признать государственность Палестины
23 сентября, 21:13
Во вторникTelegram-канал Baza сообщил, что российскую туристку не пустили в Южную Корею и продержали несколько дней в подвале аэропорта.
В консульстве России в Южной Корее объяснили отказ политическими причинами, также связав этот инцидент с борьбой южнокорейских властей с нелегальной иммиграцией.
В августе Telegram-канал SHOT сообщал об еще одой туристке из России, которую не впустили в азиатскую республику и держали в подвале.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Южная Корея прекратила вещание "Голоса свободы" на КНДР
1 сентября, 05:50
 
Южная КореяРоссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
