"Будьте готовы": россиянам раскрыли причины отказа во въезде в Южную Корею
"Будьте готовы": россиянам раскрыли причины отказа во въезде в Южную Корею - РИА Новости, 09.10.2025
"Будьте готовы": россиянам раскрыли причины отказа во въезде в Южную Корею
Отказы российским туристам во въезде в Южную Корею не носят массовый характер и связаны с неисполнением базовых требований властей этой страны
2025-10-09T06:02:00+03:00
2025-10-09T06:02:00+03:00
2025-10-09T06:04:00+03:00
южная корея
россия
российский союз туриндустрии (рст)
южная корея
россия
Новости
южная корея, россия, российский союз туриндустрии (рст)
Южная Корея, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ)
"Будьте готовы": россиянам раскрыли причины отказа во въезде в Южную Корею
Будут вопросы. В РСТ объяснили возможные проблемы со въездом в Южную Корею
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Отказы российским туристам во въезде в Южную Корею не носят массовый характер и связаны с неисполнением базовых требований властей этой страны, заявил в беседе с RT
эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.
"Пограничники будут задавать вопросы, и к этому нужно быть готовым. Проработайте свой маршрут, имейте при себе подтверждения брони отелей и обратных билетов, будьте готовы четко и уверенно рассказать о своих планах", — объяснил он.
По его словам, нельзя говорить о целенаправленной дискриминации российских туристов, потому что Южная Корея
нацелена на ужесточении контроля за нелегальной миграцией, которое сегодня развернуто по всему миру.
"Он добавил, что теперь недостаточно просто получить визу. К поездке нужно готовиться тщательно, как к экзамену", — поясняет RT.
Во вторникTelegram-канал Baza сообщил, что российскую туристку не пустили в Южную Корею и продержали несколько дней в подвале аэропорта.
В консульстве России
в Южной Корее объяснили отказ политическими причинами, также связав этот инцидент с борьбой южнокорейских властей с нелегальной иммиграцией.
В августе Telegram-канал SHOT сообщал об еще одой туристке из России, которую не впустили в азиатскую республику и держали в подвале.