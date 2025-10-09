"Будьте готовы": россиянам раскрыли причины отказа во въезде в Южную Корею

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Отказы российским туристам во въезде в Южную Корею не носят массовый характер и связаны с неисполнением базовых требований властей этой страны, заявил в беседе с Отказы российским туристам во въезде в Южную Корею не носят массовый характер и связаны с неисполнением базовых требований властей этой страны, заявил в беседе с RT эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

"Пограничники будут задавать вопросы, и к этому нужно быть готовым. Проработайте свой маршрут, имейте при себе подтверждения брони отелей и обратных билетов, будьте готовы четко и уверенно рассказать о своих планах", — объяснил он.

По его словам, нельзя говорить о целенаправленной дискриминации российских туристов, потому что Южная Корея нацелена на ужесточении контроля за нелегальной миграцией, которое сегодня развернуто по всему миру.

"Он добавил, что теперь недостаточно просто получить визу. К поездке нужно готовиться тщательно, как к экзамену", — поясняет RT.

Во вторникTelegram-канал Baza сообщил, что российскую туристку не пустили в Южную Корею и продержали несколько дней в подвале аэропорта.

В консульстве России в Южной Корее объяснили отказ политическими причинами, также связав этот инцидент с борьбой южнокорейских властей с нелегальной иммиграцией.