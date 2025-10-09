https://ria.ru/20251009/kndr-2047235992.html
"Единая Россия" и Трудовая партия Кореи приняли совместное заявление
Россияне никогда не забудут подвига военнослужащих КНДР в Курской области, говорится в совместном заявлении "Единой России" и Трудовой партии Кореи (ТПК). РИА Новости, 09.10.2025
кндр (северная корея)
курская область
пхеньян
дмитрий медведев
единая россия
корейская народная армия
в мире
кндр (северная корея)
курская область
пхеньян
кндр (северная корея), курская область, пхеньян, дмитрий медведев, единая россия, корейская народная армия, в мире
ПХЕНЬЯН, 9 окт - РИА Новости. Россияне никогда не забудут подвига военнослужащих КНДР в Курской области, говорится в совместном заявлении "Единой России" и Трудовой партии Кореи (ТПК).
"Единая Россия" и Трудовая партия Кореи приняли совместное заявление в ходе визита российской делегации во главе с председателем партии Дмитрием Медведевым в Пхеньян. В нем отмечается, что "Единая Россия" благодарна руководству КНДР за решение отправить воинский контингент в Курскую область.
"Россияне никогда не забудут подвигов солдат и офицеров Корейской народной армии, проявивших исключительное мужество и героизм в ходе сражений с захватчиками", - говорится в тексте заявления.
Медведев в среду прибыл в КНДР во главе делегации "Единой России". Представители партии посещают страну по приглашению Центрального комитета ТПК и будут участвовать в торжествах по случаю 80-летия основания партии, которое отмечается 10 октября.