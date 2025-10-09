ПХЕНЬЯН, 9 окт - РИА Новости. Россияне никогда не забудут подвига военнослужащих КНДР в Курской области, говорится в совместном заявлении "Единой России" и Трудовой партии Кореи (ТПК).

"Единая Россия" и Трудовая партия Кореи приняли совместное заявление в ходе визита российской делегации во главе с председателем партии Дмитрием Медведевым в Пхеньян. В нем отмечается, что "Единая Россия" благодарна руководству КНДР за решение отправить воинский контингент в Курскую область.

"Россияне никогда не забудут подвигов солдат и офицеров Корейской народной армии, проявивших исключительное мужество и героизм в ходе сражений с захватчиками", - говорится в тексте заявления.