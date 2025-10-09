В Якутии ветеранам СВО вручили ключи от кроссоверов с ручным управлением

По информации филиала Госфонда, в ближайшее время такие права получат ещё три ветерана СВО. "Мы начали с 2024 года. Выждали период обучения, получили пакет документы, и вот в июле этого года подали документы. Бойцы, у которых парная ампутация ног или спинальная травма при наличии водительских прав на вождение таких машин имеют возможность получить транспорт от Госфонда. На сегодняшний день права получат еще трое ветеранов СВО. При этом нужно отметить, что обучение проходят в автошколе при дорожном техникуме. Оплата потом компенсируется. В настоящее время еще трое ветерана военных действий должны пройти обучение", - рассказала РИА Новости социальный координатор Евгения Каменяр.