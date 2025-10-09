Рейтинг@Mail.ru
В Якутии ветеранам СВО вручили ключи от кроссоверов с ручным управлением
Надежные люди
 
09:44 09.10.2025
В Якутии ветеранам СВО вручили ключи от кроссоверов с ручным управлением
В Якутии ветеранам СВО вручили ключи от кроссоверов с ручным управлением - РИА Новости, 09.10.2025
В Якутии ветеранам СВО вручили ключи от кроссоверов с ручным управлением
Впервые ключи от новых кроссоверов SWM с ручным управлением вручили в филиале госфонда "Защитники Отечества" в Якутии, обладателями специальных автомобилей... РИА Новости, 09.10.2025
надежные люди
анна цивилева
айсен николаев
россия
якутск
автотор
россия
якутск
анна цивилева, айсен николаев, россия, якутск, автотор
Надежные люди, Анна Цивилева, Айсен Николаев, Россия, Якутск, Автотор
В Якутии ветеранам СВО вручили ключи от кроссоверов с ручным управлением

Впервые в Якутии ветеранам СВО вручили ключи от кроссоверов с ручным управлением

© РИА НовостиВ Якутии ветеранам СВО вручили ключи от кроссоверов с ручным управлением
В Якутии ветеранам СВО вручили ключи от кроссоверов с ручным управлением - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости
В Якутии ветеранам СВО вручили ключи от кроссоверов с ручным управлением
ЯКУТСК, 9 окт – РИА Новости. Впервые ключи от новых кроссоверов SWM с ручным управлением вручили в филиале госфонда "Защитники Отечества" в Якутии, обладателями специальных автомобилей стали четыре ветерана СВО, подобную практику в регионе решено продолжить, передает корреспондент РИА Новости.
Ключи от новых автомобилей марки SWM калининградского завода "Автотор", адаптированных под ручное управление, вручили ветеранам боевых действий, получившим на СВО тяжелое ранение. Первыми обладателями спецмашин стали жители Якутска Алексей Карпухин, Фёдор Максимов, Сергей Монахов и Дмитрий Федотов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Курганская область отправила бойцам СВО 300 ударных дронов
8 октября, 15:47
Церемония прошла в филиале государственного фонда "Защитники Отечества" в Якутии. Участникам проекта передали слова поздравления от заместителя Министра обороны РФ Анны Цивилевой. Как отметил зампред регионального правительства Георгий Степанов, по указу главы республики Айсена Николаева ветеранам боевых действий в Якутии возмещается стоимость обучения на специальные водительские права.
По информации филиала Госфонда, в ближайшее время такие права получат ещё три ветерана СВО. "Мы начали с 2024 года. Выждали период обучения, получили пакет документы, и вот в июле этого года подали документы. Бойцы, у которых парная ампутация ног или спинальная травма при наличии водительских прав на вождение таких машин имеют возможность получить транспорт от Госфонда. На сегодняшний день права получат еще трое ветеранов СВО. При этом нужно отметить, что обучение проходят в автошколе при дорожном техникуме. Оплата потом компенсируется. В настоящее время еще трое ветерана военных действий должны пройти обучение", - рассказала РИА Новости социальный координатор Евгения Каменяр.
Погода в Якутске минусовая, все автомашины перешли на зимние шины. Предприниматель, руководитель частного охранного предприятия Георгий Глебов передал Фонду зимние шины.
"Скинулись предпринимательским сообществом и закупили необходимое количество комплектов шипованных зимних шин, чтобы ветераны могли сразу переобуться и спокойно ездить, не тратить свои деньги. Машины для маломобильных граждан этой марки впервые будут на дорогах Якутска. Ребятам предстоит испытать их в наши морозы", - отметил он.
Судебные приставы Дагестана передали транспорт на нужды СВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Автомобили нетрезвых водителей из Дагестана передали на нужды СВО
6 октября, 15:34
 
Надежные людиАнна ЦивилеваАйсен НиколаевРоссияЯкутскАвтотор
 
 
