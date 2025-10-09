Рейтинг@Mail.ru
В партии "Слуга народа" предложили убрать Кличко с поста мэра Киева
18:36 09.10.2025 (обновлено: 21:36 09.10.2025)
В партии "Слуга народа" предложили убрать Кличко с поста мэра Киева
В партии "Слуга народа" предложили убрать Кличко с поста мэра Киева - РИА Новости, 09.10.2025
В партии "Слуга народа" предложили убрать Кличко с поста мэра Киева
Глава фракции партии "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко заявил в четверг, что зарегистрировал проект решения об отставке мэра Киева Виталия Кличко. РИА Новости, 09.10.2025
https://ria.ru/20251003/klichko-2046069065.html
В партии "Слуга народа" предложили убрать Кличко с поста мэра Киева

Глава фракции "Слуга народа" Витренко предложил убрать Кличко с поста мэра Киева

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава фракции партии "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко заявил в четверг, что зарегистрировал проект решения об отставке мэра Киева Виталия Кличко.
Украинское издание "Страна.ua" в сентябре сообщало, что Витренко инициировал проект решения о выражении недоверия Кличко.
"В Киевсовете зарегистрировали проект решения об отставке мэра столицы. Это решение не единоличное, а результат работы большой коалиции депутатских фракций. Его поддерживает почти весь депутатский корпус", — сказал Витренко в эфире телеканала "Новости.Live".
Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в апреле сообщала, что украинские власти хотят отстранить мэра Киева Виталия Кличко и передать руководство городом нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко.
В конце января Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил нового главу киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в блокировании работ по восстановлению поврежденных домов и инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению.
"Не могу найти": в Киеве "потеряли" Виталия Кличко
КиевВ миреУкраинаВиталий КличкоВиктория СюмарВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСтрана.uaЕвропейская солидарность
 
 
