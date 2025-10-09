В партии "Слуга народа" предложили убрать Кличко с поста мэра Киева

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава фракции партии "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко заявил в четверг, что зарегистрировал проект решения об отставке мэра Киева Виталия Кличко.

"В Киевсовете зарегистрировали проект решения об отставке мэра столицы. Это решение не единоличное, а результат работы большой коалиции депутатских фракций. Его поддерживает почти весь депутатский корпус", — сказал Витренко в эфире телеканала "Новости.Live".