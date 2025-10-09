В партии "Слуга народа" предложили убрать Кличко с поста мэра Киева

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава фракции партии "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко заявил в четверг, что зарегистрировал проект решения об отставке мэра Киева Виталия Кличко.
"В Киевсовете зарегистрировали проект решения об отставке мэра столицы. Это решение не единоличное, а результат работы большой коалиции депутатских фракций. Его поддерживает почти весь депутатский корпус", — сказал Витренко в эфире телеканала "Новости.Live".
Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в апреле сообщала, что украинские власти хотят отстранить мэра Киева Виталия Кличко и передать руководство городом нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко.
В конце января Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил нового главу киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в блокировании работ по восстановлению поврежденных домов и инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению.
