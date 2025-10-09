В КНР усилили меры по контролю за экспортом редкоземельных металлов

ПЕКИН, 9 окт - РИА Новости. Китай усилил меры по контролю за экспортом редкоземельных металлов и связанных товаров, следует из документов, опубликованных министерством коммерции КНР в четверг.

В четверг министерство коммерции КНР опубликовало два документа, посвященных мерам экспортного контроля за редкоземельными металлами. Согласно документам, в частности, иностранные организации и частные лица теперь должны получить лицензию на экспорт товаров двойного назначения, прежде чем экспортировать определенные товары, связанные с редкоземельными металлами, в страны и регионы за пределами Китая

Отмечается, что заявки на экспорт товаров, предназначенных или, вероятно, предназначенных для таких целей, как проектирование, разработка, производство или использование оружия массового поражения и средств его доставки, террористические цели, военное применение или укрепление военного потенциала, одобряться не будут.

Заявки на экспорт товаров, предназначенных для исследований и разработок, производства логических микросхем с технологическим процессом 14 нанометров или ниже, чипов памяти с числом слоев 256 или выше, а также производственного оборудования, испытательного оборудования и материалов для производства таких полупроводников или разработки искусственного интеллекта с потенциальным военным применением, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Кроме того, власти КНР запретили экспорт без специального разрешения технологий, связанных с добычей, плавкой и разделением редкоземельных металлов, производством магнитных материалов, а также переработкой и использованием вторичных редкоземельных ресурсов. Ограничения затрагивают также технологии, связанные со сборкой, наладкой, техническим обслуживанием, ремонтом и модернизацией производственных линий для соответствующих материалов.

В министерстве коммерции Китая отметили, что товары, связанные с редкоземельными металлами, обладают свойствами двойного назначения, и применение к ним экспортного контроля является общепринятой международной практикой. Как отмечается в заявлении ведомства, ранее некоторые зарубежные организации и лица предоставляли контролируемые редкоземельные материалы китайского происхождения соответствующим организациям и лицам для прямого или косвенного использования в таких чувствительных областях, как военная сфера. Для предотвращения подобного, а также осуществления более эффективной защиты национальной безопасности и интересов, Китай и вводит дополнительные экспортные ограничения, отметили в ведомстве.

"Китай осуществляет контроль за соответствующими товарами, демонстрируя свою последовательную позицию по решительному отстаиванию мира во всем мире и региональной стабильности и активного участия в международных усилиях по нераспространению", - говорится в заявлении ведомства.

Новые меры вступили в силу 9 октября.

Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.

Согласно данным таможни КНР, Китай по итогам первого полугодия на 11,9 % нарастил экспорт редкоземельных металлов, объем китайского экспорта редкоземельных элементов в январе-июне 2025 года составил 32569,2 тонны.