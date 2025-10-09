МИД Китая заявил, что договорился с Италией о взаимодействии по Украине

ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Китай и Италия договорились поддерживать взаимодействие по вопросу политического урегулирования украинского кризиса, сообщает в четверг МИД КНР.

Отмечается, что "стороны считают, что только реализовав план "Два государства для двух народов", можно добиться всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного урегулирования палестинского вопроса, стороны также договорились поддерживать взаимодействие по вопросу политического урегулирования украинского кризиса".