МИД Китая заявил, что договорился с Италией о взаимодействии по Украине
МИД Китая заявил, что договорился с Италией о взаимодействии по Украине - РИА Новости, 09.10.2025
МИД Китая заявил, что договорился с Италией о взаимодействии по Украине
Китай и Италия договорились поддерживать взаимодействие по вопросу политического урегулирования украинского кризиса, сообщает в четверг МИД КНР. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:35:00+03:00
2025-10-09T16:35:00+03:00
2025-10-09T16:35:00+03:00
2025
