МИД Китая заявил, что договорился с Италией о взаимодействии по Украине - РИА Новости, 09.10.2025
16:35 09.10.2025
МИД Китая заявил, что договорился с Италией о взаимодействии по Украине
МИД Китая заявил, что договорился с Италией о взаимодействии по Украине - РИА Новости, 09.10.2025
МИД Китая заявил, что договорился с Италией о взаимодействии по Украине
Китай и Италия договорились поддерживать взаимодействие по вопросу политического урегулирования украинского кризиса, сообщает в четверг МИД КНР. РИА Новости, 09.10.2025
в мире
китай
италия
ближний восток
серджо маттарелла
ван и (политик)
китай
италия
ближний восток
в мире, китай, италия, ближний восток, серджо маттарелла, ван и (политик)
В мире, Китай, Италия, Ближний Восток, Серджо Маттарелла, Ван И (политик)
МИД Китая заявил, что договорился с Италией о взаимодействии по Украине

Китай и Италия будут взаимодействовать по урегулированию ситуации на Украине

Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Китай и Италия договорились поддерживать взаимодействие по вопросу политического урегулирования украинского кризиса, сообщает в четверг МИД КНР.
Внешнеполитическое ведомство Китая опубликовало коммюнике по итогам встречи президента Италии Серджо Маттареллы и министра иностранных дел КНР Ван И.
"Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и украинскому кризису", - говорится в заявлении.
Отмечается, что "стороны считают, что только реализовав план "Два государства для двух народов", можно добиться всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного урегулирования палестинского вопроса, стороны также договорились поддерживать взаимодействие по вопросу политического урегулирования украинского кризиса".
В миреКитайИталияБлижний ВостокСерджо МаттареллаВан И (политик)
 
 
