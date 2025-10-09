https://ria.ru/20251009/kiev-2047402117.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога была объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.10.2025
