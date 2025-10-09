В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской и Житомирской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревогу объявляли в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, она продолжает звучать до сих пор.
Согласно данным ресурса, тревогу в Киевской области объявили в четверг в 20.48 мск. В 21.12 мск тревога расширилась на Житомирскую область, спустя семь минут сигнал тревоги раздался в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.