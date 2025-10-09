В Киеве суд продлил арест депутату Верховной Рады

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 ноября для депутата Верховной рады Евгения Шевченко, обвиняемого в госизмене, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Шевченко предъявлены обвинения в государственной измене. Украинские правоохранительные органы подтверждали предъявления обвинений в госизмене депутату Рады, не указывая его имени. Офис украинского генпрокурора 15 ноября 2024 года сообщал, что депутата отправили под стражу. Сроки содержания под стражей продлевали несколько раз.