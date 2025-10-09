https://ria.ru/20251009/kiev-2047377817.html
В Киеве суд продлил арест депутату Верховной Рады
В Киеве суд продлил арест депутату Верховной Рады - РИА Новости, 09.10.2025
В Киеве суд продлил арест депутату Верховной Рады
Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 ноября для депутата Верховной рады Евгения Шевченко, обвиняемого в госизмене
киев
украина
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 ноября для депутата Верховной рады Евгения Шевченко, обвиняемого в госизмене, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Шевченко предъявлены обвинения в государственной измене. Украинские правоохранительные органы подтверждали предъявления обвинений в госизмене депутату Рады, не указывая его имени. Офис украинского генпрокурора 15 ноября 2024 года сообщал, что депутата отправили под стражу. Сроки содержания под стражей продлевали несколько раз.
"Печерский суд Киева
продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для... Евгения Шевченко. Его обвиняют в государственной измене. Меру пресечения продлили до 14 ноября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.