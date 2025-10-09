Рейтинг@Mail.ru
В Киеве суд продлил арест депутату Верховной Рады - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 09.10.2025 (обновлено: 20:27 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/kiev-2047377817.html
В Киеве суд продлил арест депутату Верховной Рады
В Киеве суд продлил арест депутату Верховной Рады - РИА Новости, 09.10.2025
В Киеве суд продлил арест депутату Верховной Рады
Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 ноября для депутата Верховной рады Евгения Шевченко, обвиняемого в госизмене,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T20:23:00+03:00
2025-10-09T20:27:00+03:00
в мире
киев
верховная рада украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c1ac75f5c04c0d57b2ba8b979941e.jpg
https://ria.ru/20251009/ukraina-2047357572.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_97124708a2576d0a05b675ef8f9ff1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, верховная рада украины, украина
В мире, Киев, Верховная Рада Украины, Украина
В Киеве суд продлил арест депутату Верховной Рады

В Киеве суд продлил арест обвиняемому в госизмене депутату Рады Шевченко

© AP Photo / Bernat ArmangueФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 ноября для депутата Верховной рады Евгения Шевченко, обвиняемого в госизмене, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Шевченко предъявлены обвинения в государственной измене. Украинские правоохранительные органы подтверждали предъявления обвинений в госизмене депутату Рады, не указывая его имени. Офис украинского генпрокурора 15 ноября 2024 года сообщал, что депутата отправили под стражу. Сроки содержания под стражей продлевали несколько раз.
"Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для... Евгения Шевченко. Его обвиняют в государственной измене. Меру пресечения продлили до 14 ноября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
На Украине задержали сотрудника Бюро экономической безопасности
Вчера, 18:23
 
В миреКиевВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала