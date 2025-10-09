Киев призвал жителей Славянска в ДНР эвакуироваться

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Назначенный Киевом начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях призвал жителей города эвакуироваться из-за приближающегося фронта.
"Обращаюсь сегодня к жителям города, особенно к пожилым людям и семьям с детьми: пришло время эвакуации", - сказал Лях на видео, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.
Он также отметил, что предстоящий отопительный сезон в городе "будет сверхсложным" из-за поврежденной энергосистемы и разрушенных котелен.
Власти Украины регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
