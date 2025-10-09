Рейтинг@Mail.ru
17:35 09.10.2025
Киев призвал жителей Славянска в ДНР эвакуироваться
Назначенный Киевом начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях призвал жителей города эвакуироваться из-за приближающегося фронта. РИА Новости, 09.10.2025
в мире
донецкая народная республика
украина
киев
денис пушилин
вооруженные силы украины
славянск
донецкая народная республика
украина
киев
славянск
в мире, донецкая народная республика, украина, киев, денис пушилин, вооруженные силы украины, славянск
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Киев, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Славянск
© AP Photo / Kostiantyn LiberovЭвакуация
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Эвакуация. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Назначенный Киевом начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях призвал жителей города эвакуироваться из-за приближающегося фронта.
"Обращаюсь сегодня к жителям города, особенно к пожилым людям и семьям с детьми: пришло время эвакуации", - сказал Лях на видео, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.
Эвакуация жителей Красноармейска (украинское название - Покровск) - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Украинские власти намерены эвакуировать около 237 тысяч человек
23 августа, 15:30
Он также отметил, что предстоящий отопительный сезон в городе "будет сверхсложным" из-за поврежденной энергосистемы и разрушенных котелен.
Славянск расположен в Краматорском районе на подконтрольной ВСУ части ДНР. Город находится в 110 километрах от Донецка. В нем есть крупный транспортный узел.
Власти Украины регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Киев готовится к эвакуации южной части Запорожья, заявил Рогов
16 сентября, 06:23
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСлавянск
 
 
