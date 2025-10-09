https://ria.ru/20251009/khamas-2047400952.html
ХАМАС сообщило о раненых и погибших при атаке Израиля по дому в Газе
Более 70 человек погибли или ранены при авиаударе Израиля по дому в городе Газа, заявило палестинское движение ХАМАС. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T23:04:00+03:00
2025-10-09T23:04:00+03:00
2025-10-09T23:07:00+03:00
