ХАМАС получило от посредников и США гарантии, что война в Газе прекратится
Палестинское движение ХАМАС получило от посредников и США гарантии, что война в секторе Газа прекратится, заявил лидер движения в Газе Халиль аль-Хайя. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T21:13:00+03:00
2025-10-09T21:13:00+03:00
2025-10-09T22:27:00+03:00
в мире
сша
хамас
Посредники дали ХАМАС гарантии, что конфликт в Газе окончательно завершен