21:13 09.10.2025 (обновлено: 22:27 09.10.2025)
ХАМАС получило от посредников и США гарантии, что война в Газе прекратится
ХАМАС получило от посредников и США гарантии, что война в Газе прекратится
в мире, сша, хамас
В мире, США, ХАМАС
ХАМАС получило от посредников и США гарантии, что война в Газе прекратится

© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 9 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС получило от посредников и США гарантии, что война в секторе Газа прекратится, заявил лидер движения в Газе Халиль аль-Хайя.
"Мы получили гарантии от США и братьев-посредников, что война закончилась", - сказал аль-Хайя в ходе выступления, которое транслируют арабские телеканалы.
