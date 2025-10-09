https://ria.ru/20251009/khamas-2047358732.html
В ХАМАС не исключают вероятность открытия Израилем новых фронтов
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, опасаясь внутриполитических проблем после подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа, может открыть новые... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:31:00+03:00
2025-10-09T18:31:00+03:00
2025-10-09T18:38:00+03:00
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
ливан
израиль
сирия
биньямин нетаньяху
ливан
израиль
сирия
В ХАМАС не исключают вероятность открытия Израилем новых фронтов
