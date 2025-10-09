Рейтинг@Mail.ru
В ХАМАС не исключают вероятность открытия Израилем новых фронтов - РИА Новости, 09.10.2025
18:31 09.10.2025 (обновлено: 18:38 09.10.2025)
В ХАМАС не исключают вероятность открытия Израилем новых фронтов
В ХАМАС не исключают вероятность открытия Израилем новых фронтов
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, опасаясь внутриполитических проблем после подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа, может открыть новые... РИА Новости, 09.10.2025
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
ливан
израиль
сирия
биньямин нетаньяху
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, ливан, израиль, сирия, биньямин нетаньяху
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Ливан, Израиль, Сирия, Биньямин Нетаньяху
В ХАМАС не исключают вероятность открытия Израилем новых фронтов

В ХАМАС не исключают возможность открытия Израилем новых фронтов

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, опасаясь внутриполитических проблем после подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа, может открыть новые фронты на Западном Берегу или в Ливане, заявил РИА Новости представитель движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.
"Существуют серьезные опасения, что у Нетаньяху может возникнуть настоящий политический кризис — подписание соглашения о прекращении огня втянет его в внутренние проблемы в Израиле, и не исключено, что он решит открыть другие фронты: на Западном берегу, в Ливане, в Сирии, в Йемене или даже против Ирана", - сказал Килани.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Эксперт оценил перспективы урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС
Вчера, 11:12
 
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаЛиванИзраильСирияБиньямин Нетаньяху
 
 
