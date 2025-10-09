https://ria.ru/20251009/khamas-2047251853.html
После прекращения огня откроются КПП с Газой для гумпомощи, заявило ХАМАС
После прекращения огня откроются КПП с Газой для гумпомощи, заявило ХАМАС
Пять контрольно-пропускных пунктов откроются на границе с палестинским сектором Газа для доставки гуманитарной помощи согласно достигнутому соглашению о... РИА Новости, 09.10.2025
После прекращения огня откроются КПП с Газой для гумпомощи, заявило ХАМАС
ХАМАС: с прекращением огня откроются КПП с сектором Газа для доставки гумпомощи