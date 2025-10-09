Рейтинг@Mail.ru
После прекращения огня откроются КПП с Газой для гумпомощи, заявило ХАМАС
12:52 09.10.2025 (обновлено: 13:10 09.10.2025)
После прекращения огня откроются КПП с Газой для гумпомощи, заявило ХАМАС
хамас, в мире, ливан, оон, красный крест
ХАМАС, В мире, Ливан, ООН, Красный Крест
После прекращения огня откроются КПП с Газой для гумпомощи, заявило ХАМАС

© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте израильского удара в секторе Газа
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Пять контрольно-пропускных пунктов откроются на границе с палестинским сектором Газа для доставки гуманитарной помощи согласно достигнутому соглашению о прекращении огня, сообщил в четверг катарскому телеканалу Al Arabi руководитель движения ХАМАС в Ливане Усами Хамдан.
"После установления прекращения огня откроются пять контрольно-пропускных пунктов с сектором Газа для доставки гуманитарной помощи согласно соглашению о прекращении огня, в первые пять дней ежедневно будут пропускать от 400 до 600 грузовиков с продовольствием, необходимыми медикаментами, топливом", - рассказал он.
По словам Хамдана, распределением гумпомощи в секторе Газа после прекращения огня будут заниматься организации ООН и Красный Крест.
ХАМАС, В мире, Ливан, ООН, Красный Крест
 
 
