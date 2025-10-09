https://ria.ru/20251009/kelin-2047280415.html
Келин рассказал, кто заплатит цену за украинский кризис
Келин рассказал, кто заплатит цену за украинский кризис - РИА Новости, 09.10.2025
Келин рассказал, кто заплатит цену за украинский кризис
Цену за украинский кризис в итоге придется заплатить странам НАТО, подпитывающим киевский режим, заявил в четверг посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:23:00+03:00
2025-10-09T14:23:00+03:00
2025-10-09T14:34:00+03:00
россия
лондон
нато
в мире
украина
андрей келин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822065_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_60ba3a566c3b427ab020a044354a5ede.jpg
https://ria.ru/20251009/kelin-2047279121.html
россия
лондон
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822065_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6ad38db255f2923c50c0f2c43693ff6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лондон, нато, в мире, украина, андрей келин
Россия, Лондон, НАТО, В мире, Украина, Андрей Келин
Келин рассказал, кто заплатит цену за украинский кризис
Андрей Келин рассказал, кто в итоге заплатит цену за украинский кризис