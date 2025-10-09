Рейтинг@Mail.ru
Келин рассказал, кто заплатит цену за украинский кризис - РИА Новости, 09.10.2025
14:23 09.10.2025 (обновлено: 14:34 09.10.2025)
Келин рассказал, кто заплатит цену за украинский кризис
Цену за украинский кризис в итоге придется заплатить странам НАТО, подпитывающим киевский режим, заявил в четверг посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 09.10.2025
РИА Новости
Келин рассказал, кто заплатит цену за украинский кризис

Андрей Келин рассказал, кто в итоге заплатит цену за украинский кризис

ЛОНДОН, 9 окт – РИА Новости. Цену за украинский кризис в итоге придется заплатить странам НАТО, подпитывающим киевский режим, заявил в четверг посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"На Западе должны прекрасно понимать, что когда они говорят о какой-то цене, которую, мол, должна заплатить Россия за украинский кризис, то они должны не забывать, что и им в свою очередь будет предъявлен счет. Чем дольше они будут подпитывать киевский режим, который де-факто уже превратил Украину в несуществующее государство, тем дороже им в конечном счете придется заплатить", - сказал он в интервью телеканалу RT.
