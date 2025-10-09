Рейтинг@Mail.ru
Келин назвал цель "коалиции желающих" - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 09.10.2025 (обновлено: 14:33 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/kelin-2047279121.html
Келин назвал цель "коалиции желающих"
Келин назвал цель "коалиции желающих" - РИА Новости, 09.10.2025
Келин назвал цель "коалиции желающих"
Великобритания, похоже, не отказалась от намерения разместить ударный потенциал НАТО на Украине, целью так называемой коалиции желающих является сохранение... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:19:00+03:00
2025-10-09T14:33:00+03:00
россия
лондон
украина
в мире
великобритания
киев
андрей келин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822109_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0f167c29764291d9d082fa850399e930.jpg
https://ria.ru/20250929/kelin-2045025114.html
россия
лондон
украина
великобритания
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822109_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4d042bcc963926237186ae828f8506c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лондон, украина, в мире, великобритания, киев, андрей келин, нато
Россия, Лондон, Украина, В мире, Великобритания, Киев, Андрей Келин, НАТО
Келин назвал цель "коалиции желающих"

Посол Келин рассказал, какую цель преследует коалиция желающих

© Фото : Посольство России в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : Посольство России в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 9 окт – РИА Новости. Великобритания, похоже, не отказалась от намерения разместить ударный потенциал НАТО на Украине, целью так называемой коалиции желающих является сохранение антироссийского потенциала Киева, заявил в четверг посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Здесь, похоже, не отказались от намерения затянуть Украину в НАТО, разместить натовский ударный потенциал на ее территории. Очевидно, что цель "коалиции желающих" как раз направлена на то, чтобы сохранить антироссийский потенциал Украины, желательно при присутствии натовских сил на ее территории", - сказал он в интервью телеканалу RT.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
29 сентября, 10:00
 
РоссияЛондонУкраинаВ миреВеликобританияКиевАндрей КелинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала