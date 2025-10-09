Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон". Архивное фото

Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон"

© Союзмультфильм (1968) Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон"

"Союзмультфильм" подал в суд на продавца ковра с Карлсоном

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края принял к рассмотрению иск АО "Киностудия "Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм" к индивидуальному предпринимателю Цзинь Фэнчэнь о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков и персонажей советских мультфильмов, сообщила пресс-служба суда.

« "Исковое заявление принято к рассмотрению арбитражным судом Камчатского края, возбуждено производство по делу", – проинформировали в суде.

Как следует из материалов дела, 30 июля 2024 года в торговой точке на рынке в Петропавловске-Камчатском был зафиксирован факт продажи ковра с изображением персонажей из анимационного фильма "Карлсон вернулся" – "Малыш", "Карлсон", "Фрекен Бок", "Собака".

"Ответчик не получал от правообладателей никакого разрешения на использование объектов интеллектуальной собственности в своей коммерческой деятельности. Подобные действия являются прямым нарушением исключительных прав, вводят потребителей в заблуждение относительно происхождения товара и наносят финансовый ущерб законным правообладателям", – указано в заявлении истцов.