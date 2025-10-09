Рейтинг@Mail.ru
02:54 09.10.2025
"Союзмультфильм" подал в суд на продавца ковра с Карлсоном
происшествия
камчатский край
петропавловск-камчатский
союзмультфильм
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, союзмультфильм
Происшествия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Союзмультфильм
"Союзмультфильм" подал в суд на продавца ковра с Карлсоном

© Союзмультфильм (1968)Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон"
Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон". Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края принял к рассмотрению иск АО "Киностудия "Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм" к индивидуальному предпринимателю Цзинь Фэнчэнь о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков и персонажей советских мультфильмов, сообщила пресс-служба суда.
"Исковое заявление принято к рассмотрению арбитражным судом Камчатского края, возбуждено производство по делу", – проинформировали в суде.
Как следует из материалов дела, 30 июля 2024 года в торговой точке на рынке в Петропавловске-Камчатском был зафиксирован факт продажи ковра с изображением персонажей из анимационного фильма "Карлсон вернулся" – "Малыш", "Карлсон", "Фрекен Бок", "Собака".
"Ответчик не получал от правообладателей никакого разрешения на использование объектов интеллектуальной собственности в своей коммерческой деятельности. Подобные действия являются прямым нарушением исключительных прав, вводят потребителей в заблуждение относительно происхождения товара и наносят финансовый ущерб законным правообладателям", – указано в заявлении истцов.
Общая сумма исковых требований составляет 219 275 рублей, включая компенсацию за нарушение прав на товарные знаки и незаконное использование персонажей, а также судебные расходы и издержки.
Памятная монета Ежик в тумане - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Художник мультфильма "Ежик в тумане" подала иск к ЦБ
30 января, 13:13
 
ПроисшествияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийСоюзмультфильм
 
 
