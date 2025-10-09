Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки за сутки произошло16 афтершоков - РИА Новости, 09.10.2025
01:04 09.10.2025
У берегов Камчатки за сутки произошло16 афтершоков
Шестнадцать афтершоков магнитудой до 5,0 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались, сообщили в... РИА Новости, 09.10.2025
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатка
россия
камчатский край
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков магнитудой до 5,0

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт – РИА Новости. Шестнадцать афтершоков магнитудой до 5,0 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано 15 афтершоков магнитудой до 5,5, в том числе три ощущаемых.
У побережья северных Курил произошло второе за сутки землетрясение
Вчера, 14:14
"За сутки произошло 16 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались", - проинформировали спасатели в своем Telegram-канале.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Ученые фиксируют активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Камбальный и Крашенинников. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,0
Вчера, 04:51
 
ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
