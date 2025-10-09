У берегов Камчатки за сутки произошло16 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт – РИА Новости. Шестнадцать афтершоков магнитудой до 5,0 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано 15 афтершоков магнитудой до 5,5, в том числе три ощущаемых.

"За сутки произошло 16 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались", - проинформировали спасатели в своем Telegram-канале.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Безымянный, Шивелуч , Ключевской, Карымский, Камбальный и Крашенинников. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.