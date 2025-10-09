https://ria.ru/20251009/kallas-2047217168.html
Каллас сделала признание о России
Каллас сделала признание о России - РИА Новости, 09.10.2025
Каллас сделала признание о России
В одиночку Украина не сможет остановить продвижение российской армии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью газете Die Zeit. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T10:13:00+03:00
2025-10-09T10:13:00+03:00
2025-10-09T16:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
кайя каллас
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022226298_42:35:2275:1291_1920x0_80_0_0_de3d93b2a872bbaecc16e991a96f83a7.jpg
https://ria.ru/20251009/zelenskiy-2047199952.html
https://ria.ru/20251009/ukraina-2047206567.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022226298_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50d5a7933bc5c834e18ed49a9ab75539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кайя каллас, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кайя Каллас, Украина
Каллас сделала признание о России
Каллас сделала признание о продвижении ВС России. Какие шансы у ВСУ