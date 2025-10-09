Рейтинг@Mail.ru
Каллас сделала признание о России - РИА Новости, 09.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 09.10.2025 (обновлено: 16:46 09.10.2025)
Каллас сделала признание о России
В одиночку Украина не сможет остановить продвижение российской армии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью газете Die Zeit. РИА Новости, 09.10.2025
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В одиночку Украина не сможет остановить продвижение российской армии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью газете Die Zeit.
Она утверждает, что Киев якобы сможет в какой-то мере противостоять России.
На Западе сделали заявление после ответа Зеленского на предложение Путина
"Но, конечно, в одиночку она (Украина. — Прим. ред.) этого сделать не сможет", — сказала она.

Министр обороны Андрей Белоусов в ходе выступления на заседании коллегии Минобороны России заявлял, что российские войска в 2025 году нарастили темп продвижения в ходе специальной военной операции. Он добавил, что военной и промышленной инфраструктуре киевского режима был нанесен существенный урон.
Мэр Харькова сделал заявление после ударов ВС России
