17:24 09.10.2025 (обновлено: 17:36 09.10.2025)
Шампанское вместо геноцида. Израиль и ХАМАС объявили о победе
2025-10-09T17:24:00+03:00
2025-10-09T17:36:00+03:00
в мире
израиль
сша
ближний восток
биньямин нетаньяху
дональд трамп
александр крылов
хамас
в мире, израиль, сша, ближний восток, биньямин нетаньяху, дональд трамп, александр крылов, хамас, оон, мгимо
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Александр Крылов, ХАМАС, ООН, МГИМО
Шампанское вместо геноцида. Израиль и ХАМАС объявили о победе

Крылов: ХАМАС нескоро восстановит силы после ударов ЦАХАЛ

© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Договорились об обмене пленными и перемирии — палестинские беженцы и семьи израильских заложников восприняли это с облегчением. Закончилась ли в секторе Газа война — разбиралось РИА Новости.

От войны к миру

В ночь на 9 октября Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первого этапа мирного плана, предложенного Дональдом Трампом. Двадцать выживших заложников освободят, вернут 28 тел погибших. Из тюрем выпустят около двух тысяч палестинцев, обвиненных в терроризме.
© AP Photo / Emilio MorenattiМемориал, посвященный годовщине трагических событий 7 октября 2023-го в Тель-Авиве
Мемориал, посвященный годовщине трагических событий 7 октября 2023 года в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мемориал, посвященный годовщине трагических событий 7 октября 2023-го в Тель-Авиве
Прямых переговоров между сторонами конфликта не было. Посредниками выступали спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и представители Египта, Катара, Турции. По оценкам западных СМИ, отвод израильских войск займет меньше суток. После этого у ХАМАС будет 72 часа на освобождение заложников. Хотя доставка тел может занять до десяти дней, уточняет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранним утром 9 октября родные и близкие заложников собрались в центре Тель-Авива — открыли шампанское в честь мирного соглашения. Палестинские беженцы тоже радуются, хотя ЦАХАЛ предупреждает, что им пока рано возвращаться в свои дома.
© Israeli Security AgencyКомандный центр специальных операций во время удара израильских ВВС по руководству ХАМАС в Катаре
Командный центр специальных операций во время удара израильских ВВС по руководству ХАМАС в Катаре - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Israeli Security Agency
Командный центр специальных операций во время удара израильских ВВС по руководству ХАМАС в Катаре
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал прогресс в урегулировании конфликта и призвал все стороны "воспользоваться этой возможностью, чтобы установить надежный политический путь к прекращению оккупации, признанию права на самоопределение палестинского народа и выполнению решения о двух государствах для двух народов, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности".
Палестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
"Награда за террор". Запад пытается остановить союзника США
22 сентября, 17:55

Хитрый план

После заключения сделки премьер-министр Биньямин Нетаньяху позвонил Трампу. По его словам, состоялся очень теплый разговор.
Американский лидер назвал 9 октября великим днем. Пообещал посетить Израиль. В Белом доме уточнили: это возможно после осмотра врачей в пятницу. По сведениям египетского издания "Аль-Араби аль-Джадид", Трамп прилетит 11 октября — лично понаблюдать за выполнением договоренностей.
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Но в мирном плане 20 пунктов. На первом этапе, который уже реализуют, израильская армия продолжит контролировать 53 процента территории сектора. Точные границы еще не обозначены. После частичного вывода войск Израиль "сохранит доступ туда, куда нужно", уточнил источник издания Ynet.
Следующий этап предусматривает создание международной структуры для управления анклавом. Однако ХАМАС против. "Управление сектором Газа — это национальный вопрос, и мы не потерпим внешнего вмешательства", — заявил член политбюро организации Усама Хамдан в интервью телеканалу Al Arabi.
© AP Photo / Abdel Kareem HanaБойцы ХАМАС сопровождают автомобили Красного Креста перед передачей израильских заложников в Нусейрате, центральная часть сектора Газа, 22 февраля 2025 года
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобили Красного Креста перед передачей израильских заложников в Нусейрате, центральная часть сектора Газа. 22 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобили Красного Креста перед передачей израильских заложников в Нусейрате, центральная часть сектора Газа, 22 февраля 2025 года
По его словам, ХАМАС предложило кандидатуры 40 технократов, которые могут войти в комитет по управлению Газой. Что касается разоружения, то это предстоит решить совместно с другими палестинскими партиями при обсуждении стратегии сопротивления Израилю.
Разрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
"Убивают младенцев ради забавы". Союзник США перешел черту
22 мая, 08:00

Ни войны, ни мира

Обе стороны конфликта празднуют победу. В ХАМАС воспевают невероятную силу духа своих воинов, выстоявших под натиском ЦАХАЛ. В Израиле радуются скорому возвращению заложников. Однако политолог Семен Багдасаров не верит, что наступит мир.
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа
"И раньше неоднократно договаривались об обмене пленными, связывая с этим отвод войск и тому подобное. Но продвинуться дальше не получалось. В этот раз камнем преткновения, скорее всего, станет разоружение ХАМАС", — пояснил он РИА Новости.
Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов тоже считает, что после первого этапа все застопорится.
"ХАМАС — это не только организация, но и идея, согласно которой Израиль должен исчезнуть. К тому же хамасовцы живут по Корану, поэтому для них возможно лишь временное перемирие с врагом. Другое дело, что удары ЦАХАЛ отняли у них много сил, поэтому боевики нескоро восстановятся для возобновления боевых действий. Собственно, передышка нужна им для перегруппировки", — отмечает эксперт в беседе с РИА Новости.
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с сектором Газа
Израильские танки на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с сектором Газа
А правительство Израиля оказалось в тупике, добавляет он. Нетаньяху понимает, что сектор Газа захватить трудно. В частности, для этого надо избавиться от двух миллионов палестинцев, чего международное сообщество не допустит. Поэтому власти постараются зафиксировать частичный успех: освобождение двух десятков заложников и оккупацию половины анклава.
 
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Александр Крылов, ХАМАС, ООН, МГИМО
 
 
