Рейтинг@Mail.ru
Израильские войска начнут отходить с позиций в Газе с пятницы, заявил ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 09.10.2025 (обновлено: 13:02 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/izrail-2047250370.html
Израильские войска начнут отходить с позиций в Газе с пятницы, заявил ХАМАС
Израильские войска начнут отходить с позиций в Газе с пятницы, заявил ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2025
Израильские войска начнут отходить с позиций в Газе с пятницы, заявил ХАМАС
Соглашение о прекращении огня в палестинском секторе Газа предусматривает, что израильские войска с пятницы начнут отходить на установленные договорённостью... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T12:41:00+03:00
2025-10-09T13:02:00+03:00
хамас
в мире
ливан
сша
рафах (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5b694b11aa07669f5e6647350f2e4bb.jpg
ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в палестинском секторе Газа предусматривает, что израильские войска с пятницы начнут отходить на установленные договорённостью позиции вне городов и густонаселенных районов, сообщил катарскому телеканалу Al Arabi руководитель движения ХАМАС в Ливане Усами Хамдан."Согласно договоренностям, израильские войска с завтрашнего дня начнут отходить на определенные в плане (президента США Дональда - ред.) Трампа границы с занятых ими позиций в секторе Газа, так называемые "желтые линии". Они подверглись пересмотру во время обсуждения соглашения, так как предусматривали расположение израильских войск в городах и густонаселенных пунктах в секторе Газа", - сказал Хамдан."Сейчас договорились, что они выйдут и не будут находиться в городах, в частности в городе Газа, Рафахе, Хан-Юнисе, а также покинут жилые районы", - добавил он.
https://ria.ru/20251009/konflikt-1915630213.html
ливан
сша
рафах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6656de148cbdfacf9d96263ff94f93bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хамас, в мире, ливан, сша, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС, В мире, Ливан, США, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта
Израильские войска начнут отходить с позиций в Газе с пятницы, заявил ХАМАС

ХАМАС: израильские войска начнут отходить с позиций в Газе с пятницы

© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в палестинском секторе Газа предусматривает, что израильские войска с пятницы начнут отходить на установленные договорённостью позиции вне городов и густонаселенных районов, сообщил катарскому телеканалу Al Arabi руководитель движения ХАМАС в Ливане Усами Хамдан.
"Согласно договоренностям, израильские войска с завтрашнего дня начнут отходить на определенные в плане (президента США Дональда - ред.) Трампа границы с занятых ими позиций в секторе Газа, так называемые "желтые линии". Они подверглись пересмотру во время обсуждения соглашения, так как предусматривали расположение израильских войск в городах и густонаселенных пунктах в секторе Газа", - сказал Хамдан.
"Сейчас договорились, что они выйдут и не будут находиться в городах, в частности в городе Газа, Рафахе, Хан-Юнисе, а также покинут жилые районы", - добавил он.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
ХАМАСВ миреЛиванСШАРафах (провинция)Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала