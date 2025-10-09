https://ria.ru/20251009/izrail-2047250370.html

Израильские войска начнут отходить с позиций в Газе с пятницы, заявил ХАМАС

ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в палестинском секторе Газа предусматривает, что израильские войска с пятницы начнут отходить на установленные договорённостью позиции вне городов и густонаселенных районов, сообщил катарскому телеканалу Al Arabi руководитель движения ХАМАС в Ливане Усами Хамдан."Согласно договоренностям, израильские войска с завтрашнего дня начнут отходить на определенные в плане (президента США Дональда - ред.) Трампа границы с занятых ими позиций в секторе Газа, так называемые "желтые линии". Они подверглись пересмотру во время обсуждения соглашения, так как предусматривали расположение израильских войск в городах и густонаселенных пунктах в секторе Газа", - сказал Хамдан."Сейчас договорились, что они выйдут и не будут находиться в городах, в частности в городе Газа, Рафахе, Хан-Юнисе, а также покинут жилые районы", - добавил он.

