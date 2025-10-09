https://ria.ru/20251009/izrail-2047218859.html
Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС после обмена заложниками
Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС после обмена заложниками
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что не поддержит соглашение по сектору Газа, по его словам, необходимо уничтожить палестинское движение ХАМАС и добиться демилитаризации Газы после освобождения заложников.
"После возвращения похищенных домой Государство Израиль (должно – ред.) продолжать всеми силами стремиться к реальному уничтожению ХАМАС
и реальной демилитаризации Газы, чтобы она больше не представляла угрозы для Израиля", - написал крайне правый политик в социальной сети X.
По словам Смотрича, освобождение сотен осужденных за терроризм палестинцев из израильских тюрем, что предусмотрено соглашением, вселяет "безмерный страх".
"Они сделают все, чтобы и дальше проливать здесь реки еврейской крови… Только по этой причине мы не сможем присоединиться к недальновидным празднованиям и проголосовать за сделку", - заявил Смотрич.