Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС после обмена заложниками

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что не поддержит соглашение по сектору Газа, по его словам, необходимо уничтожить палестинское движение ХАМАС и добиться демилитаризации Газы после освобождения заложников.

"Они сделают все, чтобы и дальше проливать здесь реки еврейской крови… Только по этой причине мы не сможем присоединиться к недальновидным празднованиям и проголосовать за сделку", - заявил Смотрич.