Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС после обмена заложниками - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 09.10.2025 (обновлено: 10:29 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/izrail-2047218859.html
Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС после обмена заложниками
Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС после обмена заложниками - РИА Новости, 09.10.2025
Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС после обмена заложниками
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что не поддержит соглашение по сектору Газа, по его словам, необходимо уничтожить палестинское движение ХАМАС... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T10:23:00+03:00
2025-10-09T10:29:00+03:00
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
в мире
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965011445_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_a826d7b0950ff973091d7dcaed0fef54.jpg
https://ria.ru/20251009/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965011445_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_d3b3d6df7631fe28859243d2ee0b8a3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, обострение палестино-израильского конфликта, в мире, хамас
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта, В мире, ХАМАС
Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС после обмена заложниками

Уничтожить. В Израиле сделали заявление после начала реализации сделки с ХАМАС

© AP Photo / Maya AlleruzzoМинистр финансов Израиля Бецалель Смотрич
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что не поддержит соглашение по сектору Газа, по его словам, необходимо уничтожить палестинское движение ХАМАС и добиться демилитаризации Газы после освобождения заложников.
"После возвращения похищенных домой Государство Израиль (должно – ред.) продолжать всеми силами стремиться к реальному уничтожению ХАМАС и реальной демилитаризации Газы, чтобы она больше не представляла угрозы для Израиля", - написал крайне правый политик в социальной сети X.
По словам Смотрича, освобождение сотен осужденных за терроризм палестинцев из израильских тюрем, что предусмотрено соглашением, вселяет "безмерный страх".
"Они сделают все, чтобы и дальше проливать здесь реки еврейской крови… Только по этой причине мы не сможем присоединиться к недальновидным празднованиям и проголосовать за сделку", - заявил Смотрич.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликтаВ миреХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала