Россия негативно относится к оказанию Турцией помощи Украине, заявил Иванов

АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Россия негативно относится к тому, что Турция продолжает оказывать военную поддержку Украине, но ценит миротворческие усилия Анкары, заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.

По его словам, недоумение вызывает и то, что Турция продолжает "упорно искусственным образом раздувать несуществующую проблему крымских татар в России", принимает участие "в сходках так называемой "коалиции желающих" и иных форматах, основной целью которых является затягивание конфликта".