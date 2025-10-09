Рейтинг@Mail.ru
Россия негативно относится к оказанию Турцией помощи Украине, заявил Иванов
16:05 09.10.2025
Россия негативно относится к оказанию Турцией помощи Украине, заявил Иванов
Россия негативно относится к тому, что Турция продолжает оказывать военную поддержку Украине, но ценит миротворческие усилия Анкары, заявил временный поверенный РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:05:00+03:00
2025-10-09T16:05:00+03:00
Россия негативно относится к оказанию Турцией помощи Украине, заявил Иванов

АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Россия негативно относится к тому, что Турция продолжает оказывать военную поддержку Украине, но ценит миротворческие усилия Анкары, заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
"Было бы неправильно говорить, что все в наших контактах идет гладко. Да, у нас имеются сложности, которые во многом вызваны текущей международной ситуацией. Нельзя не отметить, что у нас разные точки зрения на события на Украине", - сказал Иванов, выступая в четверг в ходе круглого стола "Россия и Турция в многополярном мире" в Анкаре.
России негативно относятся к тому факту, что Турция продолжает оказывать военную поддержку режиму (Владимира) Зеленского, закрывает глаза на его преступления, отказывается признавать очевидное – что люди на Донбассе, Запорожье, Херсоне, как когда-то в Крыму, добровольно сделали свой выбор и вернулись в Россию", - подчеркнул он.
По его словам, недоумение вызывает и то, что Турция продолжает "упорно искусственным образом раздувать несуществующую проблему крымских татар в России", принимает участие "в сходках так называемой "коалиции желающих" и иных форматах, основной целью которых является затягивание конфликта".
"Вместе с тем, мы ценим миротворческие усилия наших турецких партнеров, которые обладают региональной самодостаточностью. Это и готовность предоставить стамбульскую площадку для российско-украинских переговоров, и понимание Анкарой того очевидного факта, что урегулирование конфликта невозможно без участия России. Мы признательны Турции за ее принципиальную позицию, в соответствии с которой Черное море не должно быть ареной соперничества с участием внерегиональных игроков", - отметил дипломат.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Вучич обвинил Турцию в грубом нарушении Устава ООН
8 октября, 20:51
 
